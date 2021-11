Pas si loin pour acheter du lait

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : notre Bureau d’enquête, basé à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialise dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, nos journalistes et recherchistes vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L'ÉNONCÉ

Dans un débat à l’Assemblée nationale portant sur la pénurie de main-d’œuvre dans certains commerces en région, la cheffe libérale, Dominique Anglade, a utilisé jeudi un exemple pour illustrer cet enjeu : « À Saint-Célestin, là, il y a un dépanneur, puis les gens, ils y vont, là, pour aller chercher une pinte de lait. Mais si le dépanneur, il ferme, ça veut dire qu’ils vont devoir parcourir 20 minutes à Saint-Grégoire pour aller chercher la pinte de lait ou bien 30 minutes à Saint-Nicolet pour aller chercher une pinte de lait. Ça a un impact sur la vitalité des régions. »

LES FAITS

Le député caquiste Donald Martel, représentant de Nicolet-Bécancour, où se trouve Saint-Célestin, n’a pas attendu longtemps avant de répliquer sur Twitter : « À [Dominique Anglade] petites corrections. Il y a deux dépanneurs à St-Célestin, St-Grégoire est à 8 km (pas 20 minutes) et Nicolet ne s’appelle pas St-Nicolet. »

Vérifications faites, on peut acheter du lait à au moins deux endroits à Saint-Célestin : au dépanneur Roy & Dionne, adjacent à la station-service Esso, et au Marché Ami Gravel, situé à quelques mètres. C’est vrai que Saint-Grégoire est à environ 8 km de Saint-Célestin, mais l’aller-retour prend environ 20 minutes en voiture. Et finalement, c’est vrai que la municipalité s’appelle Nicolet, et non Saint-Nicolet.

–Marie Christine Trottier

Chiffre de la semaine : 2 164 269

C’est le nombre de votes reçus par des femmes qui étaient candidates aux élections municipales du 7 novembre selon le plus récent fichier des résultats électoraux du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

En 2021, tous postes électifs confondus, les femmes ont reçu 43 % du vote des électeurs québécois. C’est une augmentation de 8 % comparativement à 2017 (35 %). Pour les élections de 2005, le ratio était de 24 %, tandis qu’en 2009 et 2013, le pourcentage était de 28 %.

Le Québec compte désormais 2885 élues. C’est 318 de plus qu’en 2017.

–Philippe Langlois