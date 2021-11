Période des Fêtes: Postes Canada à la recherche de 4000 travailleurs

De nombreux consommateurs ont entamé leur magasinage des Fêtes et encore cette année, plusieurs se tournent vers le web pour effectuer leurs emplettes.

Postes Canada a donc décidé de mettre davantage de ressources en place cette année pour éviter des délais de livraison similaires à ceux de l’an dernier.

La société est en pleine période de recrutement pour embaucher plus de 4000 nouveaux employés saisonniers.

Postes Canada souhaite également ajouter 1000 véhicules à sa flotte afin d’éviter de revivre une situation similaire aux Fêtes 2020.

Lors de la seule journée du 21 décembre dernier, plus de 2 millions de colis avaient été livrés.

Cette année, les tablettes dégarnies et les ruptures de stock dans plusieurs commerces laissent présager qu’un nombre grandissant de personnes n’auront d’autre choix que de commander leurs cadeaux en ligne.

Pour le moment, les délais de livraison de Postes Canada demeurent stables, mais plus les jours et les semaines avancent, plus la société devra augmenter ses effectifs afin de livrer la marchandise.