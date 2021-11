La mobilisation des partenaires et des 55 porteurs de lumière ainsi que la générosité des donateurs ont permis à la Fondation du CHU de Québec d’amasser 215 525 $ lors de la présentation 2021, par Québecor, du mouvement philanthropique Québec ville en rose, sous la présidence d’honneur, pour la troisième année, de William Trudel, président fondateur et chef de la direction de Trudel Corporation. Cette somme sera entièrement versée au Centre des maladies du sein (CMS) du CHU de Québec-Université Laval. Sur la photo, de gauche à droite à l’arrière : Nathalie Langevin, TVA Québec et Le Journal de Québec ; William Trudel, président d’honneur du mouvement Québec ville en rose ; Martin Beaumont, PDG du CHU de Québec-Université Laval ; Dre Brigitte Poirier, directrice médicale et chirurgienne-oncologue, Centre des maladies du sein du CHU. À l’avant-plan, avec le chèque : Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec, et Me Louise Cordeau, instigatrice de Québec ville en rose.

L’un des plus jeunes

Photo courtoisie

Mathias Piché (photo), à l’emploi de Jobin Concept, une entreprise en construction de Saint-Basile (Portneuf), est devenu, le 7 novembre, à l’âge de 18 ans, 2 mois et 12 jours, l’un des plus jeunes conseillers municipaux à être élus au Québec. Celui qui occupe le siège no 4 au conseil municipal de Saint-Basile a battu Diane Soucy, la conseillère sortante, avec 54 % des votes. Ses proches le décrivent comme un garçon très apprécié, sympathique, souriant et très généreux de son temps. Le titre du plus jeune ou de la plus jeune conseillère municipale, à être élu le 7 novembre, revient cependant à Lilian Steudler, élue sans opposition le 1er octobre au siège no 2 du conseil municipal de Racine, dans le Val-Saint-François (Estrie) à l’âge de 17 ans. Elle a dû attendre son anniversaire et ses 18 ans, le 27 octobre, pour se faire assermenter. Rappelons qu’Isabelle Lessard, 21 ans, est devenue la plus jeune mairesse élue de l’histoire de la province, après avoir remporté l’élection à la mairie de Chapais, dans le Nord-du-Québec.

Le discret

Photo courtoisie

J’espère qu’il ne m’en voudra pas trop, ni à Johanne, sa conjointe des 25 dernières années, de souligner ce matin dans cette page son 70e anniversaire de naissance. Bien qu’il soit de nature plutôt discrète, Serge Lauzon (photo), de l’arrondissement Sainte-Foy à Québec, a mené une carrière de 45 ans à titre de consultant (Gestion Serge Lauzon et Associés) après avoir obtenu son MBA à l’Université Laval en 1977. Puisque le mot retraite ne fait pas encore partie de son vocabulaire, Serge a conservé quelques clients avec qui il a encore énormément de plaisir à travailler. La lecture (beaucoup), la pêche, les voyages, les escapades au chalet et bien sûr Johanne l’aident à se garder en santé physique et morale afin de vivre ses nombreuses passions. Bonne fête !

En souvenir

Photo d'archives

Le 13 novembre 1950, 58 personnes, majoritairement des résidents de la région de Québec, ont perdu la vie dans l'écrasement d'un avion au mont Obiou, dans les Alpes françaises. Les passagers revenaient à Québec à la suite d'un pèlerinage à Rome.

Anniversaires

Photo courtoisie

Robert Mercure (photo), directeur de l’Office du tourisme de Québec (OTQ) et ex-directeur général du Fairmont Le Château Frontenac, 62 ans... Johanne Mailloux, de Québec, conjointe de Marcel Bérubé, président de Groupe Perspective... Whoopi Goldberg, actrice de théâtre et de cinéma, 66 ans... Pierre Arcand, député de Mont-Royal (PLQ), 70 ans... Gilbert Perreault, joueur de centre de la LNH (1970-87 : Sabres de Buffalo), 71 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 novembre 2020. Pierre Mercier (photo), 83 ans, député libéral de la circonscription de Bellechasse de 1973 à 1976... 2017 : Bobby Doerr, 99 ans, ancienne gloire des Red Sox de Boston... 2016 : Leon Russell, 74 ans, pianiste américain, véritable légende du rock... 2015 : Georges-Hébert Germain, 71 ans, écrivain, l’une des plus belles plumes du Québec... 2013 : Michel Coulombe, 54 ans, pharmacien propriétaire Jean Coutu (Lévis).