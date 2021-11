Florence Longpré sans compromis

Elle se dit intransigeante et sérieuse au travail, mais « complètement molle et vraiment niaiseuse » (elle le dit en riant) dans la vie de tous les jours. Enfant ultra timide, elle est devenue une comédienne reconnue pour son humour, son talent et sa ténacité. Ce sont ses nombreuses dualités qui permettent à Florence Longpré de se donner tout entière, sans compromis.

« Ça m’étonne de voir la personne que je suis devenue par rapport à l’enfant que j’étais, avoue la comédienne et autrice derrière la série à succès M’entends-tu ? J’étais énormément timide, c’était maladif. J’avais une peur de l’autorité et des adultes, j’étais gênée avec les profs et les situations sérieuses me rendaient mal à l’aise. »

Paradoxalement, la jeune et timide Florence a toujours eu soif d’art et rêvait de devenir comédienne. Elle se plaisait à rêvasser, s’inventait des mondes et passait des nuits entières à lire et à regarder des films (ce qui a failli lui coûter la réussite de son 5e secondaire).

« Cela a fait l’artiste que je suis, dit la comédienne âgée de 37 ans, qui a connu le succès avec Gaby Gravel, le personnage de maquilleuse déjantée dans la série Like-moi ! Mes parents m’ont toujours encouragée, c’est ma mère qui m’a poussée à aller en théâtre. Ils n’étaient pas en art, mais ils m’ont vraiment accompagnée. Je trouve magnifique que mon père, qui travaillait comme contremaître pour la Ville de Montréal, me laissait dessiner sur les murs, qu’il m’ait laissé toute cette place-là. »

Après avoir fait du théâtre au primaire et au secondaire (« je me sentais protégée quand j’étais sur scène », dit-elle), puis avoir découvert l’improvisation et l’humour aux vertus salvatrices, elle s’est fait refuser à trois reprises l’entrée dans les écoles de théâtre.

« Ma carrière a vraiment démarré à 31 ans, quand j’ai décroché le rôle dans Like-moi !, presque 5 ans après ma sortie de l’école, poursuit la comédienne­­­ originaire de Mascouche. J’essaie toujours de parler de ça aux jeunes, le fait de ne pas lâcher. Aussi cliché que ça puisse avoir l’air, c’est un moment charnière, celui où tu te demandes : est-ce que je m’acharne ? Mais quand tu le sens, ça ne ment pas ! »

C’est son amour du théâtre, doublé d’une grande panique de ne pouvoir s’imaginer faire autre chose, qui a fait persister celle qui a suivi un cours de préposée aux bénéficiaires... lui ayant permis de payer ses études en théâtre.

Un Olivier pour Gaby Gravel

Deux moments sont venus changer complètement la vie de Florence Longpré : l’audition lui ayant permis de décrocher un rôle dans la série Like-moi ! et la remise de prix pour son personnage Gaby Gravel au gala Les Olivier.

« Au départ, comme je venais du monde du théâtre, je ne savais même pas ce qu’était ce gala, se souvient-elle en riant. Puis quand j’ai compris l’ampleur du truc – c’était l’année du scandale en plus –, j’étais paralysée. Avant de rentrer sur scène, mes genoux claquaient littéralement. »

Le lendemain de sa prestation, les demandes se font faites nombreuses et aussi loufoques que son numéro de la veille. On voulait Gaby Gravel partout, dans les films comme dans les centres commerciaux pour parler de maquillage (alors que Florence ne se maquille pas dans la vie). « C’était chouette et super effrayant à vivre en très peu de temps. »

M’entends-tu ? sur Netflix

Puis c’est lorsqu’elle habitait dans un loft avec cinq autres artistes pour pouvoir joindre les deux bouts – c’était au tout début de Like-moi ! – qu’elle a eu l’idée d’écrire quelque chose de complètement nouveau. Une série à la parole très féministe, dans la lignée de ce projet misant sur la diversité qu’elle avait tenté de vendre auparavant, mais qui avait avorté.

« On était tellement outrés et tannés de ce qu’on voyait à la télé, lance-t-elle. Aucune diversité de corps, d’humains, ce n’était pas une télé plurielle du tout, ni dans ses situations, ni dans ce que ça montrait à l’écran, ni dans la façon de traiter un sujet. Il n’y avait pas tant de poésie dans la façon dont on traitait notre télé québécoise, même dans l’humour. »

Avec Pascale Renaud-Hébert, elle a écrit M’entends-tu ?, une série coup de poing abordant, sans détour, des thèmes encore peu abordés à la télévision, dont la pauvreté et la violence. L’histoire et les défis de trois amies d’enfance vivant dans un quartier défavorisé de Montréal : Ada (Florence Longpré), Carolanne (Ève Landry) et Fabiola (Mélissa Bédard). Un succès télévisuel qui s’est poursuivi sur trois saisons et dont les deux premières se retrouvent désormais sur Netflix qui en a acheté les droits pour une diffusion internationale.

« Il y a eu tellement de batailles pour que M’entends-tu ? existe comme il a existé, personne ne voulait faire de compromis, ajoute-t-elle en versant quelques larmes. C’est tellement beau et gros dans une vie que j’essaie depuis des mois de faire une publication Facebook pour dire bye à M’entends-tu ? J’ai pris une photo du manteau et du collier d’Ada, mais je ne suis pas capable de le publier ni de dire au revoir. »

Audrey est revenue

Avec son ami et comparse de Like-moi !, Guillaume Lambert, Florence­­­ a aussi écrit, à distance et en pleine pandémie, la série Audrey est revenue qui se retrouvera sur Club illico le 18 novembre prochain. Un long processus ayant fait maintes fois passer le duo du rire aux larmes et un projet « grandiose, mais très prenant » né du mariage de leurs deux écritures.

« Personnellement, c’est l’affaire la plus difficile que j’ai eu à jouer dans ma vie, dit celle qui confie avoir de la difficulté à départager l’autrice de la comédienne. Je dis environ 20 répliques dans toute la série, car je joue quelqu’un qui sort du coma après 15 ans. C’est tout un réapprentissage de la compréhension du monde. C’est original, profond, drôle, touchant et il y a un côté très mystérieux aussi. »

Quelques questions en rafale à Florence

Ton idole de tous les temps ?

Whoopi Goldberg, qui est drôle et touchante.

La personne qui te fait le plus rire au monde ?

Mon chum – l’humoriste Pascal Cameron –, qui atteint un niveau de niaiseux très élevé (rires), et Nicolas Michon, mon meilleur ami, qui joue Marcel dans M’entends-tu ?

Ton rêve de petite fille ?

Je voulais être traductrice, mais je parle très mal anglais, alors c’est raté.

Quelque chose qui nous surprendrait de toi ?

Je parle énormément toute seule, car quand j’écris, je teste mes scénarios. Aussi, que je me suis mise à écrire quand Debbie Lynch-White et Samuël Côté – qui avaient entendu la scène que j’avais écrite pour mon audition au Théâtre du Quat’Sous – m’ont demandé de leur écrire une pièce (qui est devenue Chlore), ma première pièce.

Trois adjectifs que tes amis d’adolescence utiliseraient pour te décrire ?

Drôle, perdue (ou lunatique) et avec un look discutable (rires) !

Jouer ou écrire pour le restant de ta vie ?

Jouer, mais pas dans mes trucs. Mais écrire mes trucs. Je ne suis pas capable de choisir.

Te laisserais-tu maquiller par Gaby Gravel ?

Es-tu folle à lier ? Jamais !

La série Audrey est revenue sera diffusée sur Club illico le 18 novembre prochain

Florence Longpré fait aussi partie de la distribution de la comédie dramatique La confrérie qui sera en ondes sur Noovo en janvier 2022

