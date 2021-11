tick, tick... BOOM ! : une œuvre majeure

Jonathan Larson peut reposer en paix. Son héritage est entre bonnes mains avec tick, tick... BOOM !, un drame biographique à la hauteur de son génie.

Difficile de ne pas s’émouvoir devant l’histoire du célèbre compositeur américain. Celui qui a révolutionné le monde de la comédie musicale avec Rent n’aura jamais pu savourer cette gloire et ce succès infiniment mérité ; il est décédé à 35 ans, foudroyé par un anévrisme la veille de la première représentation devant public de son chef-d’œuvre.

Mais oublions Rent pour l’instant. Car tick, tick... BOOM ! ne relate pas sa création, nous ramenant plutôt au tournant des années 1990. On y retrouve Jonathan Larson, qui divise à l’époque son temps entre ses quarts de travail au Moondance Diner et l’écriture de sa première comédie musicale. Son rêve : changer le monde. Ou, du moins, y faire sa marque.

Et non, ce n’est pas Rent qu’il crée ici, mais une œuvre fictive intitulée Superbia. N’empêche, on voit s’esquisser dans son esprit ce qui allait, six années plus tard, devenir Rent, autant dans les rythmes et harmonies que dans les thèmes abordés : la pauvreté, la montée du sida, la stigmatisation des homosexuels, et ainsi de suite.

C’est d’ailleurs fascinant de voir ces idées germer peu à peu dans son esprit. À cet effet, soulignons que c’est grâce au talent d’Andrew Garfield que tick, tick... BOOM ! fonctionne aussi bien. Certes, il y a les chansons magistrales de Jonathan Larson. Mais l’acteur a ici réussi à parfaitement bien cerner – puis incarner – le génie créatif du compositeur.

Lettre d’amour à Broadway

Il fallait tout de même du doigté – et une incroyable sensibilité – pour transposer l’histoire de Jonathan Larson à l’écran. Et force est de constater que Lin-Manuel Miranda était le meilleur candidat pour le rôle de réalisateur, ayant lui-même incarné Jonathan Larson sur les planches en 2014 dans le spectacle tick, tick... BOOM !

C’est d’ailleurs bien plus qu’un simple drame biographique que Lin-Manuel Miranda livre aujourd’hui, mais bel et bien une lettre d’amour à Broadway et ses comédies musicales. Le réalisateur y multiplie les clins d’œil, ayant également sollicité des apparitions d’une brochette impressionnante de ses plus grandes stars, telles que Phillipa Soo, Daphne Rubin-Vega, Adam Pascal, Judith Light, Micaela Diamond et autres Renée Elise Goldsberry.

► À l’affiche au Cinéma Dollard, puis sur Netflix à compter de vendredi.

tick, tick... BOOM !

★★★★☆