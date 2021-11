À la base de la série New Amsterdam

Directeur médical du réputé hôpital Bellevue de New York, le Dr Eric Manheimer a partagé à la fois ses souvenirs, des faits survenus dans sa pratique et son expérience personnelle de patient traité pour le cancer de la gorge dans Vie et mort à l’hôpital Bellevue. Rempli d’humanité, son récit a été adapté pour en faire la série à succès New Amsterdam.

En 1997, le Dr Eric Manheimer a été nommé directeur médical de l’hôpital Bellevue, un hôpital public fondé en 1736, où travaillent 7000 personnes. Il raconte dans son livre la vie quotidienne des médecins et du personnel à travers le parcours de 12 patients, dont lui-même, parce qu’on lui annonce un diagnostic de cancer de la gorge.

Dans son récit où l’on sent la volonté d’aider et la compassion, il raconte une foule d’événements, se questionne sur l’iniquité de certaines décisions politiques, partage sa frustration et son incompréhension face aux coupes budgétaires.

En entrevue, le Dr Manheimer explique qu’il avait été très rapidement choqué par la complexité et la diversité des patients qui étaient soignés à Bellevue, à son arrivée en juillet 1997. « Les problèmes politiques qui survenaient à New York étaient à la fois compliqués et fascinants. En moins d’une semaine, j’ai décidé de remplir des carnets de notes avec ce que je constatais chaque jour. Après 10 ans, j’avais 150 carnets de notes. »

« Comme un anthropologue, j’ai noté mes rencontres avec les patients, mes discussions avec les gens de la faculté et avec les politiciens. Ce travail était beaucoup plus que simplement travailler à Bellevue : cela impliquait de m’occuper de questions de santé publique en même temps que soigner les patients. Il faut soigner des bébés, des gens dans le coma, des gens qui ont été torturés dans des pays étrangers. »

Des sujets importants

Après 10 ans, il a constaté que personne n’avait vraiment écrit sur ces thèmes. « J’ai pris une douzaine de problématiques que je trouvais importantes : l’immigration, les abus de drogue, la santé mentale, etc. Et j’ai fouillé dans mes carnets de notes pour raconter ces histoires en m’inspirant de mes rencontres avec les patients. J’ai toujours pensé que la meilleure façon de transmettre ces informations, ce n’était pas d’écrire un livre politique, mais un livre accessible. »

Il ajoute son expérience à titre de médecin, mais aussi en tant que patient soigné pour un cancer de la gorge.

« Je suis tombé malade en 2008 et j’ai été hors service pendant trois ans. Initialement, je ne voulais pas ajouter mon histoire personnelle dans le livre, mais mon éditeur m’a encouragé à l’écrire, quitte à l’enlever plus tard. En l’écrivant, j’ai trouvé que c’était pertinent et je n’ai plus hésité. Cette expérience a profondément changé ma perspective sur la médecine. »

Il en a vu de toutes les couleurs, au cours de sa carrière. « J’ai commencé à travailler dans les hôpitaux à l’âge de 15 ans, dans le Bronx. J’ai travaillé dans tous les départements. Et ce que j’ai compris, c’est que le patient est toujours au cœur de la situation », témoigne-t-il.

À la télé

Le livre a connu énormément de succès et a été adapté à la télé pour en faire la série New Amsterdam. « J’écris à plein temps pour la série, j’en suis aussi un des producteurs. C’est une expérience extraordinaire pour moi de travailler avec cette équipe d’écrivains. »

Il aime énormément le travail de Ryan Eggold, qui personnifie le Dr Max Goodwin dans la série. « C’est un homme extraordinaire et un excellent acteur. Il a passé beaucoup de temps à Bellevue, pour parler aux gens et s’imprégner de l’atmosphère. »

EXTRAIT

« Je n’avais pas vraiment le cœur à écouter Frank Sinatra. En ce matin ensoleillé du 13 octobre, c’était pourtant un album de ses plus grands succès qui couvrait le bruit de moteur d’avion s’échappant de l’accélérateur linéaire de particules Varian. J’aurais préféré un disque de Steely Dan et je me suis promis d’apporter l’album Aja ou la chanson Black Friday le lendemain. Le technicien latino qui avait opté pour le crooner n’était pas seulement mon DJ, mais avant tout le manipulateur en radiologie chargé de veiller au bon fonctionnement du portique qui allait bombarder d’électrons ma tête et ma gorge. »