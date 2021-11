À propos du respect de notre langue

J’ai lu les propos de Martyne Morin sous le titre « Le Québec n’est pas une province comme une autre ». En premier lieu, je vous remercie d’avoir corrigé son erreur pour avoir qualifié le Québec du titre d’État quand ce n’en est pas un, puisque c’est encore une province du Canada.

Je suis d’accord avec elle sur le fait que les immigrants au Québec devraient apprendre le français pour s’intégrer pleinement à leur nouvelle société. Cependant, j’aimerais souligner qu’avant de promouvoir notre langue et d’en exiger le respect, il faudrait commencer par la respecter nous-mêmes.

Outre notre joual bien connu et ancré qui transforme parfois notre français en une espèce de patois difficile à comprendre, et les fautes d’écriture de certains qui font croire à un manque total d’éducation, j’entends souvent des francophones se plaindre de l’usage de l’anglais au Québec, quand eux-mêmes prénomment leurs enfants Jackson, Derek, Kevin, Steve, Cynthia, Jennifer, Kelly, ou choisissent l’épellation anglophone pour Susan, Ann, Stefan, Mark et j’en passe.

Quand ils vont dans des « partys » c’est toujours « full fun », et ils attendent un « update » (mise à jour), ou pire « on attend d’être updaté ». J’en ai même entendu une qui était « scotchée » (clouée) de surprise sur son fauteuil. On a des week-ends, des must have, des kits, des jobs, un truck, un produit cheap, cute... On pourrait remplir des pages et des pages de tous ces anglicismes utilisés par nos francophones qui exigent qu’on respecte leur langue.

Est-ce que notre français québécois, cette si belle langue, ne mériterait pas d’être bien parlé et écrit, d’abord par nous-mêmes les Québécois, avant d’exiger qu’il le soit par les immigrants?

Hélène

Je me croyais dans le vrai en apportant cette correction quant à l’utilisation injustifiée du mot État comme qualificatif pour le Québec dans lequel nous vivons. Mais je vous inciterais à lire la lettre suivante qui vient me corriger à mon tour, et que je trouve pertinente dans les circonstances. Comme disait ma mère, « je vais me coucher moins niaiseuse ». Pour le reste, j’abonde dans votre sens.