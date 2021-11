Canadien: des blessés partout

BOSTON | Jake Allen sautera son tour face aux Bruins, Jonathan Drouin s’absentera pour un sixième match d’affilée, Mike Hoffman regardera aussi le match de la passerelle de presse et Artturi Lehkonen sera un cas douteux. Déjà très occupée, l’infirmerie du Canadien affiche pratiquement complet.

Et ce n’est jamais une bonne idée de débarquer au TD Garden avec plusieurs blessés au sein de l’équipe.

« Ce n’est pas démoralisant, mais en même temps, on se dit que ça serait le fun que ça arrête les blessures, a dit Dominique Ducharme deux heures avant le match contre les Bruins. J’ai amené mon équipement. J’espère que je n’aurai pas besoin de l’utiliser. »

La vague de blessures n’a toutefois pas encore frappé les entraîneurs du CH.

« On est quand même en santé, a répliqué Ducharme avec le sourire. Mais j’aurais très peur pour ma vitesse d’exécution. »

Allen en attente

Blessé après un violent contact avec Dylan Larkin en fin de première période contre les Red Wings à Detroit, Allen n’a pas encore reçu un diagnostic précis des médecins de l’équipe.

Pour l’instant, on ne parle pas encore d’une commotion cérébrale.

« Allen est encore évalué au jour le jour, a noté Ducharme. Ils regardent encore sa situation et ils passent du temps pour l’évaluer. »

En l’absence d’Allen, Samuel Montembeault aura la mission de freiner l’un des meilleurs trios de la LNH, celui de Patrice Bergeron au centre de Brad Marchand et David Krejci.

À l’attaque, le Tricolore risque encore une fois de manquer de punch. Même s’il a patiné en matinée sur la glace du TD Garden, Drouin demeurera sur la touche. Hoffman, quant à lui, a subi une blessure au haut du corps qui le forcera à déclarer forfait. Dans le cas de Lehkonen, qui a chuté contre la bande avant le but de Chris Wideman face aux Wings, il a reçu des traitements au cours de la journée. On dictera de son sort après la période d’échauffement.

Adam Brooks réintègrera l’équipe en jouant au centre de la quatrième unité en compagnie de Michael Pezzetta et Alex Belzile. Au centre du quatrième trio lors des deux derniers matchs, Ryan Poehling se déplacera à l’aile gauche au sein d’un trio techniquement plus offensif avec Christian Dvorak et Brendan Gallagher.

