Coupe Davis : le Canada sans Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov

C’est sans ses deux meilleurs joueurs, soit Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, que le Canada prendra part aux Finales de la Coupe Davis.

C’est ce que Tennis Canada a indiqué dimanche. «FAA» souhaite se concentrer sur la guérison d’une blessure qu’il traîne depuis un moment, tandis que «Shapo» évoque qu’il a besoin de repos après avoir pris part à la finale du tournoi de Stockholm.

«Je dois me retirer des Finales de la Coupe Davis et mettre fin à ma saison, a dit Auger-Aliassime dans un communiqué. Je traîne une blessure depuis quelque temps déjà et mon médecin me recommande un repos afin de me permettre de guérir cette blessure avant de débuter la prochaine saison. C’est toujours avec beaucoup de fierté que je représente mon pays et donc ce n’est pas une décision que j’ai prise à la légère. Je suivrai et encouragerai notre équipe à distance et je leur souhaite le meilleur à Madrid.»

«Je ne disputerai malheureusement pas les Finales de la Coupe Davis, a quant à lui indiqué Shapovalov. C’est toujours un plaisir et un honneur pour moi de représenter mon pays dans le cadre de la Coupe Davis, mais j’ai besoin de repos pendant la saison morte.»

En vertu de l'absence des 11e et 18e raquettes mondiales, Steven Diez se joindra à la formation, qui compte également sur Vasek Pospisil, Brayden Schnur et Peter Polansky.

«La saison a toutefois été longue et encore plus éprouvante en raison des protocoles et des mesures mis en place à cause de la COVID 19 et nous comprenons leur décision, a lancé Frank Dancevic. Nous savons que nous pourrons compter sur le soutien et le leadership de Félix et de Denis dans les années à venir.»

La compétition doit commencer le 25 novembre. Équipe Canada amorcera son parcours à Madrid contre la Suède (le 25 novembre), puis affrontera le Kazakhstan (28 novembre).