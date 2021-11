De la neige attendue dans l’Est-du-Québec

Des accumulations de 10 à 20 cm de neige sont attendues lundi soir dans des régions de l’Est-du-Québec. D'autres secteurs risquent aussi de voir tomber des premiers flocons.

Des résidents de l’Est-du-Québec devront avoir installé leurs pneus d’hiver en début de semaine. Environnement Canada prévoit d’importantes précipitations pour quelques secteurs comme le parc national de la Gaspésie.

L’ensemble du Québec a connu la fin de semaine dernière le passage de pluie et de traces de neige. Cette allure continuera cette semaine avec un nouveau système qui amènera de légers flocons.

La Capitale-Nationale attend 2 cm de précipitations – principalement de la pluie – sur son territoire cette semaine. Même si des flocons de neige sont attendus jusqu’à mercredi, ils ne seront pas là pour rester.

Un «cocktail» de précipitations

La province de Québec attend tout un mélange de précipitations jeudi. Neige, verglas et pluie seront au rendez-vous.

« On devrait avoir un petit peu de neige mercredi, qui va se transformer en verglas et en pluie jeudi. On va avoir un peu de tout, ça va être un beau cocktail », explique Mariane Peltier-Champigny, météorologue chez Environnement Canada.

C’est ce système qui passera par le parc national Gaspésie, où beaucoup de neige sera attendue de lundi à mardi.

« On a un avertissement de neige pour le parc de la Gaspésie pour lundi soir. Donc la neige qu’on va recevoir [à Québec], le système s’en va dans l’Est ».

