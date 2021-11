Donner une deuxième vie aux masques usés

Depuis le début de la pandémie, des milliards de masques polluent nos parcs, nos océans et nos rivières, amenant alors l’entreprise québécoise Alco Prévention Canada à agir face à ce fléau.

• À lire aussi: Daniel Paré reçoit le mérite du Conseil interprofessionnel du Québec

• À lire aussi: Le Québec rapporte 634 nouveaux cas

En partenariat avec JWG et Recyc-Québec, elle propose aux entreprises des boîtes de valorisation afin d’assurer un recyclage optimal des masques de protection.

La boîte en question vient avec son étiquette de retour et peut contenir 1500 masques souillés.

«Quand la boîte est pleine, on doit tout simplement apposer l’étiquette dessus, attendre deux à trois jours et la boîte est récupérée à ce moment-là», a expliqué la directrice des ventes d’Alco Prévention Canada, Josée Lacasse, en entrevue dimanche à LCN.

Les masques sont par la suite réutilisés à 99% afin de confectionner des blouses et des chemises pour le personnel hospitalier.

«On retire la bande de métal, les élastiques. Et avec le tissu, on est capable de refaire des produits qui vont être recyclés à nouveau par la suite», a indiqué Mme Lacasse.

Depuis le lancement du projet, de nombreuses entreprises ont levé la main. Alco Prévention Canada a ainsi affirmé avoir reçu plus de 500 courriels en seulement quelques jours.

Pour Josée Lacasse, cela prouve qu’il s’agit d’une préoccupation répandue.

«Tous les jours, je vois des masques dans les stationnements, dans les rues et dans les parcs. Je suis certaine que c’est la même chose pour tout le monde au Québec, au Canada et sur la planète», a-t-elle clamé.

À VOIR AUSSI