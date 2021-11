Équité salariale: les syndicats demandent une réforme qui permettra réellement d'atteindre les objectifs

À une semaine du 25e anniversaire de la Loi sur l'équité salariale, la FTQ, la CSN et la CSQ ont rappelé, dimanche, que les objectifs de cette loi étaient toujours inachevés et que cette dernière devait être modifiée pour que les iniquités salariales soient «véritablement et durablement réparées».

La loi n'atteint toujours pas son objectif de mise en œuvre et de maintien de l'équité salariale, ont affirmé les trois centrales syndicales qui représentent ensemble plus d’un million de travailleurs et travailleuses de tous les secteurs d'activités public et privé.

Les trois organisations ont ainsi profité de l’anniversaire de la loi pour tendre la main au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui a répété à maintes reprises qu'il y aurait «une autre occasion pour apporter une réforme plus substantielle à la Loi sur l'équité salariale».

Les modifications à la loi devront permettre d'atteindre à 100 % l'objectif, soit des salaires égaux pour des emplois équivalents, ont fait savoir les syndicats.

La Loi sur l'équité salariale a transformé fondamentalement la façon dont le droit à l'équité salariale est protégé au Québec. Or, malgré les amendements à la loi en 2009 et en 2019, des problèmes de fond subsistent et portent encore préjudice aux femmes.

Des changements majeurs restent à faire pour permettre à toutes les femmes du Québec d'être rémunérées à la juste valeur de leur travail.

La FTQ, la CSN et la CSQ vont déployer une campagne sur les réseaux sociaux du 15 au 21 novembre.