Jake Allen a suivi le protocole des commotions

Dominique Ducharme n’avait pas encore de diagnostic clair quant à l’état de santé de Jake Allen après le match, mais c’était tout comme : il a confirmé que c’est l’observateur de la LNH en matière de commotions (ou spotter) qui a recommandé que le gardien soit retiré de la rencontre.

• À lire aussi: Perdre Allen et le match

• À lire aussi: «Jamais facile de rentrer à froid»-Montembeault

Allen n’a pas quitté le match automatiquement après avoir été frappé par Dylan Larkin en première.

« Il me disait qu’il était correct », a mentionné Ducharme.

Toutefois, des tests approfondis réalisés par le personnel de la LNH ont démontré le contraire.

« Quand le spotter demande que le joueur sorte, ils lui font passer des tests pour voir où il en est. Plus ça avançait, moins bien ça allait pour Jake. Ça été la décision du spotter plus que celle de notre personnel médical de ne pas le renvoyer dans le match en deuxième période. »

Ducharme n’a pas voulu commenter en long et en large le jeu qui a mené à la blessure à Allen. Il s’est toutefois questionné sur les intentions de l’attaquant des Red Wings, Dylan Larkin.

« Larkin arrivait rapidement, mais il y avait un mouvement de Petry en même temps. Est-ce qu’il a tout fait pour éviter le contact ? Ça arrive vite. Chose certaine, les arbitres ont décidé de ne rien appeler. »

L’entraîneur a par la suite confirmé que l’équipe procéderait au rappel préventif de Cayden Primeau en vue du match de ce soir face aux Bruins à Boston.

Le caractère de Montembeault

Ce ne fut assurément pas l’entrée idéale dans le match pour Samuel Montembeault, mais Ducharme a tout de même apprécié la façon avec laquelle il a rebondi après avoir accordé deux buts en 45 secondes aux Red Wings en début de deuxième période.

« Embarquer dans un match en fin de première comme ça alors que ça fait un bout que tu as reçu ton dernier lancer, ce n’est pas facile. Il a démontré du bon caractère dans la façon dont il a géré la situation à partir du moment où ils ont marqué leur deuxième but, et ce, jusqu’à la fin du match. »

Malgré tout, encore une fois, il semble qu’une tuile s’abat sur la tête du Canadien.

« Ç’a été un drôle de match et c’est une autre situation qu’on aurait préféré ne pas vivre. Par contre, en général, je n’ai pas grand-chose à dire. C’est certain qu’on aurait aimé avoir le deuxième point, mais on ne l’a pas. »

Bon match

Il n’en reste pas moins que, malgré la défaite et la perte anticipée de leur gardien no 1 du moment, Ducharme retirait du positif de la sortie de ses joueurs face aux Red Wings, hier.

« Les deux buts ont changé le momentum. Ils leur ont donné vie et on a commencé à jouer sur les talons un peu plus. On a créé des revirements en raison de mauvaise exécution. Par contre, après j’ai beaucoup aimé notre façon de jouer en troisième période. Il y a toujours des hauts et des bas dans un match. La situation entourant Jake était particulière. Par contre, on a bien encaissé le coup et on a bien rebondi. »