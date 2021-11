Le cirque débarque au Petit Champlain

L’esprit des Fêtes s’installe au Quartier Petit Champlain et à Place Royale, rendant le magasinage des Fêtes et les sorties en famille complètement magiques, alors que les artistes du cirque FLIP Fabrique et des chorales s’apprêtent à animer les rues.

Dans le décor féérique du parc Félix-Leclerc, les passants s’arrêtent déjà pour se prendre en photo, tandis que les guirlandes lumineuses et les sapins égaient les rues et les commerces qui revêtent peu à peu leurs plus beaux atours du temps des Fêtes.

L’éblouissant sapin de 30 pieds qui s’élève traditionnellement à la Place Royale veillera sur le quartier encore cette année, alors que des nouveautés graviteront autour de lui, notamment une projection de flocons sur la Maison Chevalier.

« On aime être innovant, être à l’avant-scène des rues les plus intéressantes à travers l’Amérique et on veut continuer à jouer ce rôle », affirme Sandra Turgeon, directrice générale de la Coopérative du Quartier Petit Champlain.

Photo courtoisie, Flip Fabrique

Les artistes de FLIP Fabrique assureront le volet rocambolesque de la programmation, en proposant des animations déambulatoires impromptues, les fins de semaine entre le 4 et le 19 décembre.

Les croisant au détour d’une rue, sur un balcon, dans un parc, au milieu d’un escalier ou dans une vitrine, les passants seront éblouis par leurs démonstrations de trampoline acrobatique, de jonglerie et de contorsions.

« Ce sera toujours des surprises, pour étonner les gens, leur faire vivre des émotions », explique Mme Turgeon.

Les chorales s’invitent

Les jeudis, vendredis, samedis et dimanches du mois de décembre, des chorales costumées encore plus nombreuses et plus diversifiées cette année rythmeront le magasinage des Fêtes. Leurs voix guideront les pas des piétons, tandis qu’elles entonneront en chœur des chansons de Noël et des airs traditionnels à différents endroits dans le quartier, notamment sur le parvis de l’église Notre-Dame-des-Victoires.

En surprenant ainsi la population à travers les rues historiques, la Corporation souhaite émerveiller le plus de personnes possible, en évitant de créer des rassemblements.

« Ça amènera un dynamisme, une énergie dans le quartier. Tout le monde en aura plein les yeux », se réjouit Mme Turgeon.

Magasinage des Fêtes

C’est dans ce cadre enchanteur que bien des gens entameront leurs emplettes des Fêtes, afin de mettre la main sur des présents uniques. Pour l’occasion, la Coopérative du Quartier Petit Champlain réitère son offre de cartes-cadeaux bonifiées. Jusqu’au 20 décembre, toutes les cartes-cadeaux du quartier achetées en ligne (quartierpetitchamplain.com) ou sur place seront accompagnées d’une deuxième carte promotionnelle, offerte gracieusement par les marchands, d’une valeur équivalente à 30 % du montant de la première. Celles-ci pourront être dépensées dans 43 boutiques, restaurants, et même au Théâtre Petit Champlain, excluant toutefois les commerces de Place Royale.

