Les républicains majoritaires en 2022?

Alors que l’administration Biden vogue de mauvais sondage en mauvais sondage, jamais depuis 1981 les républicains du congrès n’ont joui d’une telle avance dans les coups de sonde qui précèdent l’année des élections de mi-mandat.

Il y a déjà un moment que je répète que ces élections seront déterminantes pour Joe Biden et pour les démocrates. Il n’est pas rare que les électeurs sévissent contre ceux qui détiennent le pouvoir au début d’un nouveau mandat présidentiel. Ce qui l’est, c’est d’accuser un retard aussi important.

Pendant que les démocrates doivent se satisfaire d’un faible taux de 41 %, leurs adversaires parviennent déjà à convaincre 51 % des électeurs. Plus difficile à encaisser alors que le parti du président tente de voter un projet qui viendrait en aide aux plus démunis, 62 % des répondants jugent que le Parti démocrate est déconnecté de la réalité.

Outre les dossiers de l’Aghanistan ou de la pandémie, ce qui pénalise le plus le Parti démocrate est la performance décevante de l’économie américaine. Le développement économique est presque toujours au sommet de la liste des priorités des électeurs lors des campagnes électorales et Joe Biden a désespérément besoin de bonnes nouvelles de ce côté.

Vous imaginez le portrait si l’administration actuelle, qui peine à s’imposer alors qu’elle détient la majorité dans les deux chambres, si ce sont des républicains qui mènent la danse à la chambre et au sénat?

Le coup de sonde ABC News/Washington Post contient malgré tout quelques données positives pour les démocrates. Les électeurs appuient vigoureusement le plan d’infrastructures ainsi que les dépenses annoncées dans les services sociaux et la lutte aux changements climatiques.

Pour les infrastructures, les appuis grimpent à 63% alors que pour le second projet on obtient 58%. On peut penser que si l’on pouvait offrir plus régulièrement des chiffres de création d’emploi similaires à ceux du dernier mois, l’horizon paraîtrait moins sombre pour Joe Biden et ses troupes. À n’en point douter, le cycle électoral 2022 ne manquera pas de piquant!