Océanic: Drover tranche en prolongation

RIMOUSKI | Alex Drover a marqué dès le début de la période de prolongation pour donner la victoire 4-3 à l’Océanic face aux Voltigeurs de Drummondville ce dimanche à Rimouski.

Les autres buts des vainqueurs sont l’œuvre de Xavier Cormier, Tyson Hinds et Alexander Gaudio. La réplique est venue de Julien Rod, Luke Woodworth et Tyler Peddle. «Notre échec avant était incroyable. Lapenna a été extraordinaire devant le filet adverse. Nous avons commis deux ou trois erreurs qui nous ont coûté cher, mais c’est un très bon match pour nous et quatre gros points à la maison en fin de semaine», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Les Voltigeurs en avance après une période

Première période assez partagée comme l’indique le chiffre des lancers de huit contre cinq en faveur de l’Océanic. Les locaux ont obtenu quelques bonnes chances de marquer. L’unité de Ludovic Soucy, Louis Robin et Alex Drover a été très intense dans le territoire adverse, sans parvenir à tromper la vigilance du vétéran

Photo Agence QMI, Alexandre D’Astous

gardien des Voltigeurs, Francesco Lapenna. Les Voltigeurs ont ouvert la marque à la 16e minute de jeu lorsque Julien Rod s’est emparé du retour du tir de Luca Gombok pour donner les devants aux visiteurs.

Trois buts de l’Océanic en deuxième

L’Océanic est parvenue à neutraliser les Voltigeurs lors d’une pénalité double mineure à Luke Coughlin en début de deuxième période, ce qui a eu pour effet de donner de l’énergie aux locaux bien appuyés par les spectateurs qui ont fait entendre leur satisfaction.

Photo Agence QMI, Alexandre D'Astous

En milieu d’engagement, Xavier Cormier (9e) a créé l’égalité après une salve de trois ou quatre tirs des siens. Tyson Hinds et Alexandre Lefebvre ont contribué. Moins de deux minutes plus tard, Hinds (3e) a donné les devants à l’Océanic aidé de Jacob Mathieu. Les Voltigeurs ont profité d’une mauvaise sortie de zone de Simon Malais pour créer l’égalité 2-2 lorsque Luke Woodworth a hérité de la rondelle seul dans l’enclave. Alexander Gaudio (3e) a fait dévier un tir bas de Luke Coughlin pour redonner les devants à l’Océanic avant la fin de la période médiane.

Photo Agence QMI, Alexandre D’Astous

Dès le début de la troisième période, Tyler Peddle a créé l’égalité 3-3 avec un tir du cercle des mises en jeu. Quelques minutes plus tard, Jacob Mathieu a frappé le poteau.

En bref

Le défenseur Jérémie Biakabutuka amorçait une suspension de deux matchs pour une mise en échec à la tête sur un joueur de l’Armada, vendredi. Maxim Coursol et le gardien Jasmin Simon sont sur la liste des blessés. Maël St-Denis a été laissé de côté. L’Océanic reçoit les Remparts de Québec ce mercredi.

