NFL: Place aux honneurs de mi-saison

La première moitié de saison est chose du passé. Tellement de données peuvent changer d’ici la fin du calendrier régulier, mais s’il fallait se prononcer aujourd’hui, quelques joueurs et entraîneurs sortiraient du lot pour les honneurs individuels.

Certaines catégories sont caractérisées par des luttes très serrées ou des situations particulières, à commencer par le titre de joueur le plus utile à son équipe.

Si la saison se terminait aujourd’hui, il serait difficilement justifiable de ne pas y aller avec le porteur de ballon des Titans, Derrick Henry. Avec 937 verges au sol, sa domination a été monstrueuse et ses poursuivants étaient loin dans la brume avant sa blessure.

Sa charge de travail gigantesque démontre à quel point son rôle est essentiel. Mais voilà, sa blessure, qui le forcera à rater plusieurs semaines, fait en sorte qu’il est impossible qu’il reçoive l’honneur individuel le plus convoité.

S’il faut faire une prédiction aujourd’hui, allons-y avec le quart-arrière des Buccaneers, Tom Brady.

Kyler Murray, Aaron Rodgers, Lamar Jackson et Matthew Stafford seront à surveiller.

Joueurs offensifs et défensifs

Au rayon des joueurs offensifs, le choix logique serait le receveur des Rams, Cooper Kupp. Les joueurs à cette position ne sont pas souvent considérés, mais Kupp est dans une classe à part cette saison. Chez les receveurs, il est détenteur à ce jour de la triple couronne pour les réceptions (74), les verges (1019) et les touchés (10).

Un autre joueur digne de mention est le porteur de ballon des Colts, Jonathan Taylor. Il file tout droit vers le titre pour la plus grosse récolte de verges au sol.

Du côté défensif, l’ailier défensif des Browns Myles Garrett, qui affiche déjà 12 sacs du quart au compteur, serait l’élu.

Les abonnés habituels à cette rubrique, que sont le plaqueur des Rams Aaron Donald et le secondeur extérieur des Steelers TJ Watt, seront aussi de la discussion. Tout comme Trevon Diggs avec ses sept interceptions, bien que ce dernier ait toutefois laissé passer quelques gros jeux.

Recrues et entraîneurs

Chez les recrues à l’offensive, j’opte pour un scénario qui ne se réalisera jamais, mais qui devrait quand même être considéré. Le bloqueur Rashawn Slater a complètement transformé la ligne offensive des Chargers et difficile de trouver un joueur de première année avec autant d’impact à l’attaque.

Si le quart-arrière Mac Jones ramène les Patriots en séries, il sera assurément considéré, mais le lauréat au final risque d’être le receveur des Bengals Ja’Marr Chase.

En défensive, Micah Parsons, pour la versatilité et la production démontrée comme secondeur avec les Cowboys, devrait rafler l’honneur. Jeremiah Owusu-Koramoah connaissait un superbe début de saison avec les Browns avant de se blesser. Même constat avec le demi de coin Patrick Surtain,

des Broncos.

Si les Cardinals maintiennent le rythme, Kliff Kingsbury sera choisi entraîneur-chef de l’année. Sinon, Mike Vrabel, qui fait du solide boulot avec les Titans ou Sean Payton, qui continue de faire fonctionner les Saints sans un véritable quart-arrière numéro un, seraient mes choix.

Le lauréat du retour de l’année sera fort probablement le quart-arrière des Cowboys Dak Prescott, sauf si Joe Burrow, des Bengals, fait meilleure impression d’ici la fin de la saison.

5 points à surveiller

Coach Reid vers le top 5

Photo d'Archives, AFP

Si les Chiefs disposent des Raiders, la victoire aura une saveur spéciale pour l’entraîneur-chef Andy Reid. Il s’agirait de sa 227e victoire en carrière en saison régulière, ce qui lui procurerait l’exclusivité du cinquième rang dans l’histoire, devant Curly Lambeau. Tom Landry (250), Bill Belichick (285), George Halas (318) et Don Shula (328) sont les plus victorieux.

Attention, parieurs !

Photo AFP

Plusieurs amateurs aiment parier quelques dollars sur l’issue des matchs et un détail doit être porté à leur attention. Depuis une semaine, les équipes négligées par des marges de plus de sept points ont présenté un dossier de 4-1. Les victoires surprises sont venues des Dolphins jeudi et des Broncos, Jaguars et Titans dimanche dernier. Aujourd’hui, les Cowboys, Colts, Bills, Buccaneers, Steelers et Cardinals sont favoris par plus de sept points.

Beckham en uniforme

AFP

Au moment de son embauche, Odell Beckham fils semblait un luxe pour les Rams, qui misaient déjà sur Cooper Kupp et Robert Woods. Or, les Rams ont dévoilé hier que lors de l’entraînement de vendredi, Woods avait subi une déchirure du ligament croisé antérieur du genou, qui met fin à sa saison. Soudainement, « OBJ » devient une nécessité et va voir du terrain dès demain soir face aux 49ers.

Les Titans en feu

Photo AFP

Lors des quatre dernières semaines, les Titans ont vaincu quatre clubs (Bills, Chiefs, Colts et Rams) qui étaient des dernières séries éliminatoires. S’ils font de même face aux Saints, ils deviendront la deuxième équipe de l’histoire à disposer de cinq équipes de séries l’une à la suite de l’autre. La dernière équipe à avoir réalisé l’exploit ? Les Eagles, en 2003.

Watt dominant

Photo d'archives, AFP

TJ Watt, des Steelers, connaît tout un début de carrière. Le secondeur extérieur en sera à son 70e match en carrière et il a déjà enregistré 61 sacs du quart. Avec au moins un sac face aux Lions, Watt détiendrait le deuxième plus haut total de sacs en 70 matchs, derrière l’immortel Reggie White (79). Watt est actuellement à égalité avec son frère JJ et le grand Derrick Thomas, au même stade de leur carrière.

