«Révolution»: trouver sa place et son style

La ronde des duos improbables amène son lot de découvertes, mais aussi de frustrations, de la part des danseurs qui doivent marier leurs univers et leurs styles de danse afin de créer un numéro original et unique. Justin Jackson a toutefois réussi le défi en se mêlant au trio de Cindy, Rahmane et Yoher.

Surprise et interrogation se sont emparées du trio lorsque les maîtres ont annoncé leur jumelage avec le danseur de claquettes, Justin Jackson. Trouver un langage commun n’a d’ailleurs pas été naturel pour les quatre danseurs. «Il nous a fallu du temps pour comprendre comment chacun de nous fonctionnait, a reconnu Justin Jackson en entrevue. C’était un défi pour moi, même si j’ai déjà montré que je ne suis pas seulement un danseur de claquettes.»

PHOTO COURTOISIE / OSA IMAGES

Les quatre ont tâtonné avant de trouver le fil conducteur de leur numéro. «On s’est réuni dans un studio de danse et on a discuté ensemble des différentes idées possibles, des différentes musiques... On a jonglé avec des concepts, des idées de mouvements et chacun donnait son opinion. On a aussi mis du temps pour trouver la musique qu’on allait utiliser pour la performance. Ça a pris assez de temps pour arriver à un consensus.»

Assemblage intéressant

Justin Jackson a compris pourquoi les maîtres avaient voulu réunir ces quatre danseurs. «Ils ont pris une décision intéressante, et je pense qu’au final, nous avons donné une excellente performance. C’était vraiment une bonne idée. Tout le monde pense que c’est tout un défi de danser avec moi, mais c’est une fausse idée. Je suis avant tout un danseur, et je fais aussi de la claquette. Ça m’a fait du bien de travailler avec Cindy, Rahmane et Yoher, car ils ont compris comment fonctionne la claquette. C’était surtout un défi de comprendre la méthode de travail de chacun, plutôt que par rapport à un style particulier.»

PHOTO COURTOISIE / OSA IMAGES

Le résultat était à la hauteur du défi puisqu’ils ont récolté une des meilleures notes pour la performance. «Sur la scène, c’est la première fois que je sentais qu’on était un groupe de quatre. Je me suis poussé sur plusieurs plans et les commentaires des maîtres ont été remarquables. C’était agréable de voir mes collègues heureux, je me suis senti vraiment apprécié. Je suis très fier de ce qu’on a fait ensemble.»

Leur révolution épatante leur a même valu le meilleur pointage de la soirée. «Le moment révolution n’est pas naturel pour beaucoup de styles de danse, y compris la claquette. On a travaillé très fort, on a voulu aller chercher quelque chose de très fort et très beau.»

Enrichissement

Justin Jackson ressort grandi de cette expérience de jumelage avec Cindy, Rahmane et Yoher. «Ça m’a rappelé combien il est important d’être présent pour les autres. C’est important de parler avec tes collègues pour savoir comment ils se sentent, s’il est à l’aise avec telle ou telle chose... Il faut s’assurer qu’on est tous sur la même longueur d’onde, il faut se parler et valider ce qu’on fait dans le travail pour que tout le monde soit en harmonie. La communication est très importante.»

Tommy Durand, 19 ans, Québec

Tommy s’est senti complètement à l’aise et intégré au couple de ballroom, Virginie et Nikita. «On pensait que ça allait être plus difficile que ce qui s’est passé finalement. Il y a eu des petites affaires plus compliquées, comme les portées, parce que ça n’existe pas dans le ballroom. Mais l’harmonie entre nous a été tellement bonne que le processus créatif a été simplifié.» Le jeune homme de Québec a même avoué que cette étape était celle qu’il a préférée jusqu’à maintenant. «Virginie et Nikita sont deux personnes incroyables et gentilles. Dès le départ, on savait qu’on allait tous sortir de nos zones de confort pour se rencontrer sur des styles très différents.» Les trois ont réussi à créer un moment révolution magnifique. «C’était très difficile à faire, je me suis même blessé au ménisque en retombant mal sur le divan, qui avait glissé. Il y avait une grosse prise de risque sur cette révolution.»

Vincent et Bianca, 28 et 34 ans, Saint-Constant

PHOTO COURTOISIE / OSA IMAGES

Même s’ils font tous de la danse en couple, les styles sont très différents entre Vincent et Bianca et le duo Missy et Alexander. «On vient de deux mondes différents qui ne se côtoient pas vraiment», a confié Bianca. L’entente a toutefois été immédiate entre les quatre danseurs, qui ont pris le temps de discuter et de se connaître un peu plus avant de créer leur numéro où les deux se sont complètement mélangés. «La cape que Jean-Marc nous a amenée pour inspirer la thématique du numéro était un défi supplémentaire, a avoué Vincent. Ce n’est pas forcément facile à manipuler et il fallait l’introduire dans la chorégraphie.» La révolution représentait également tout un défi, qu’ils ont relevé haut la main.

Virginie et Nikita, Mercier

PHOTO COURTOISIE / OSA IMAGES

Joints à Amsterdam, aux Pays-Bas, où ils participent à des championnats du monde, Virginie et Nikita étaient fiers d’avoir pu travailler avec Tommy, même si la situation était un peu compliquée. «Dès le départ, on lui a dit qu’on devait partir à l’extérieur du pays durant trois semaines et il a accepté sans problème», a indiqué Virginie. Ils se sont mis au travail rapidement, avec le soutien des maîtres. «Jean-Marc a choisi la chanson du numéro, et on a surtout gardé l’idée d’un des Twins qui nous a dit qu’on ne voyait pas souvent les femmes dominer les hommes. Ça a résonné dans nos têtes et on a imaginé le concept que les gars seraient mes serviteurs.» Cette expérience d’être jumelé avec un autre style de danse les a transformés. «On était complètement hors de notre zone de confort, car, sur les deux minutes de prestation, on a fait environ 15 secondes de ballroom. Moi, j’ai eu une formation dans tous les styles de danse. Ça m’a donc permis de revenir à ce que je faisais plus jeune, et j’ai adoré ça. Pour Nikita, ça lui a ouvert d’autres horizons. Il a uniquement fait du ballroom depuis qu’il est tout jeune. Ça lui a demandé un énorme effort, mais il a aimé sortir de sa posture habituelle et essayer autre chose.»

Ils accèdent aux demi-finales :