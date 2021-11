Sur le sens du mot État

Je ne veux pas discuter de la pertinence du Québec dans le Canada. Je voudrais juste attirer votre attention sur la notion du mot état. Selon le dictionnaire Le Robert : Lorsque ce terme désigne une forme de gouvernement, un régime politique et social, une autorité politique, il prend une majuscule initiale : Les finances de l’État, une chef d’État, un monopole d’État. L’État de New York, etc.

Traditionnellement, le mot État a été réservé à un « État souverain », et en ce sens, les mots État et pays sont considérés comme synonymes. Cependant, depuis la décolonisation des années 1960 et les grands mouvements de libération et d’autonomie qui ont suivi, d’autres formes de gouvernement ont vu le jour, lesquelles n’impliquent pas nécessairement l’indépendance ou la souveraineté politique totale. On peut penser à la Suisse, aux États-Unis, et même au

Canada.

Il existe aujourd’hui 27 fédérations dans le monde. Des lieux où une structure politique décentralisée permet une meilleure gestion administrative des peuples, de langue et de culture différente, au sein d’un même pays. Qu’on les appelle États (É.-U., Brésil, Mexique, Australie), province (Canada, Afrique du Sud, Argentine), Land (Allemagne, Autriche), canton (Suisse), région autonome (Italie), communauté autonome (Espagne), État libre associé, ce sont tous des États non souverains qui disposent à des degrés variables de compétences législatives, exécutives et judiciaires (généralement). Ils ont leur propre constitution, leur parlement, leur législation ainsi que leur fonction publique, mais sont hiérarchiquement subordonnés à un autre gouvernement qu’on appelle central ou fédéral. Vous auriez pu écrire simplement « Le

Québec n’est pas un État souverain ».

Jacques Leclerc, sociolinguiste

La nuance est subtile, mais je ne la connaissais pas. Merci d’avoir éclairé ma lanterne.