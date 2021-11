Trois espoirs du CH dominent la LHJMQ

Les attaquants Joshua Roy, Xavier Simoneau et Riley Kidney, tous repêchés par les Canadiens de Montréal en 2021, pointent actuellement dans le top 10 des meilleurs pointeurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) au terme du premier quart de la saison.

Joshua Roy, 150e sélection du Tricolore au plus récent encan de la Ligue nationale de hockey (LNH) et porte-couleurs du Phoenix de Sherbrooke mène le circuit Courteau en compagnie de Xavier Bourgault, les deux ayant récolté 30 points depuis le début de la campagne. Rappelons que Bourgault a été sélectionné 22e au total par les Oilers d’Edmonton.

Xavier Simoneau a vu son nom être nommé au 191e rang, plus tôt cet été par l’organisation montréalaise. Âgé de 20 ans, celui qui dispute une première saison avec les Islanders Charlottetown complète le podium en troisième position revendiquant 7 buts et 21 mentions d’aide, et ce, en 15 parties.

Choix de deuxième tour, la 63e sélection du Bleu-Blanc-Rouge Riley Kidney fait également bonne figure. Le centre qui défend les couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst a produit 27 points en 18 rencontres. Ses 12 réussites et 15 assistances le place au sixième échelon des pointeurs de la LHJMQ.

Mention honorable

Le défenseur William Trudeau, 113e choix du CH démontre aussi de belles choses. L’arrière a noirci la feuille de pointage à 10 reprises en 18 duels.