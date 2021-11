Un gain très important des Chiefs

En battant les Raiders de Las Vegas 41 à 14, les Chiefs de Kansas City se sont emparés du premier rang de la section Ouest de la Ligue américaine, dimanche soir, au Allegiant Stadium.

Les finalistes du dernier Super Bowl ont ainsi poursuivi leur série de succès et signé une troisième victoire consécutive. Ils ont maintenant un dossier de 6-4 et devancent les Raiders (5-4), les Chargers de Los Angeles (5-4) et les Broncos de Denver (5-5).

Dans l’affrontement du jour, le quart-arrière Patrick Mahomes a complété 35 de ses 50 passes pour des gains de 406 verges et cinq touchés.

L’homme d’un demi-milliard de dollars a profité de ce duel pour battre un record appartenant à Kurt Warner. La vedette des Chiefs est le premier à amasser 300 verges aériennes ou plus dans 30 parties et lors de ses cinq premières saisons dans la NFL.

Face aux Raiders, Mahomes a ciblé le porteur de ballon Darrel Williams à neuf reprises. Ce dernier a attrapé tous ces relais pour 101 verges et un majeur. Le receveur de passes Tyreek Hill a aussi connu un excellent match, lui qui a trouvé la zone payante à deux reprises.

Du côté des favoris de la foule, le pivot Derek Carr a lancé deux passes de touché et a été victime d’une interception. Le jeu au sol a par ailleurs été très bien neutralisé par la défensive des Chiefs. Au total, les joueurs des Raiders n’ont amassé que 50 verges avec leurs jambes.

