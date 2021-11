Une pompe à insuline sécuritaire svp pour les personnes vivant avec une limitation visuelle

Au début des années 1920, Frederick Banting et Charles Best ont annoncé qu’ils avaient réussi à isoler l’insuline pour la première fois. Cette percée a permis de sauver des millions de vies et continue d’aider les gens à gérer leur diabète au quotidien.

Les personnes vivant avec le diabète ont connu de nombreuses avancées, notamment l’invention des pompes à insuline dans les années 1970, qui permettent aux gens d’administrer de l’insuline. Depuis, les fabricants de pompes à insuline ont apporté des améliorations à leur conception, notamment en réduisant leur taille, qui est passée de celle d’un sac à dos à celle d’un jeu de cartes.

Des obstacles

Mais une chose reste et n’a pas changé: les Canadiens qui ont le diabète et une limitation visuelle sont toujours confrontés à des obstacles d’accessibilité qui les empêchent d’utiliser les pompes à insuline en toute sécurité et de façon autonome. Plusieurs personnes craignent de s’administrer trop ou trop peu d’insuline, ce qui pourrait causer des dommages au foie, aux reins ou au cerveau, voire plonger dans un coma ou pire encore.

Si une mauvaise administration d’insuline peut être mortelle, on peut se poser la question: pourquoi les fabricants de pompes à insuline et Santé Canada ne font-ils pas quelque chose à ce sujet?

Le diabète et la perte de vision sont étroitement liés – la rétinopathie diabétique est la quatrième cause de perte de vision au Canada et la première cause de cécité chez les adultes en âge de travailler. Étant donné qu’environ 750 000 Canadiens vivent avec cette maladie oculaire, il semble naturel que les fabricants de pompes créent des appareils que ce segment d’utilisateurs pourrait utiliser de façon sécuritaire et autonome.

Les pompes à insuline sont devenues plus inaccessibles avec l’introduction d’appareils à écran tactile, la consolidation ou la suppression des caractéristiques tactiles et l’introduction de caractéristiques de sécurité qui constituent des obstacles pour les personnes qui utilisent l’appareil.

Des solutions

Au nom des Canadiens qui vivent avec le diabète et une limitation visuelle, nous exigeons que des mesures soient prises dès maintenant:

· Les fabricants de pompes à insuline doivent accorder la priorité à la conception de pompes utilisant des caractéristiques de conception universelle. Sans dispositifs accessibles, la sécurité des Canadiens vivant avec une limitation visuelle et le diabète restera à risque.

· L’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et l’honorable Carolyn Bennett, ministre déléguée à la Santé, doivent se faire les défenseurs des changements à apporter aux processus d’approbation des dispositifs médicaux de Santé Canada afin de s’assurer que les pompes à insuline qui entrent sur le marché sont entièrement accessibles – et fournir un calendrier de mise en œuvre.

Les Canadiens vivant avec une limitation visuelle et le diabète méritent de pouvoir s'administrer leur insuline à l’aide d’une pompe en toute sécurité et de façon autonome, sans mettre leur santé en péril. Nous n’avons pas besoin d’une pompe spéciale pour les personnes ayant une limitation visuelle, nous avons besoin de pompes de conception universelle.

David Demers, directeur général d’INCA Québec, Montréal

John M. Rafferty, président et directeur général d’INCA, East York

Marcia Yale, présidente nationale de l’Alliance for the Equality of Blind Canadians

Thomas L. Tobin, président de l’American Council of the Blind - Diabetics in Action

Jim Tokos, président national du Conseil Canadien des Aveugles

Russell Williams, vice-président sénior de Diabetes Canada

Doramy Ehling, directeur général de la Fondation Rick Hansen

Dave Prowten, président et directeur général de la FRDJ Canada

Mark Riccobono, président national de la National Federation of the Blind