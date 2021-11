Démystifier les drag kings

Longtemps éclipsés au profit des drag queens, les drag kings sortent maintenant de l’ombre pour prendre leur place sur nos scènes. « Notre art est tout aussi valide », plaide Rock Bière.

On connaît tous l’univers des drag queens, quiconque étant capable de nommer au moins une d’entre elles, que ce soit Rita Baga, Mado Lamotte ou même RuPaul. Mais l’univers des drag kings, lui, demeure méconnu.

D’ailleurs, qu’est-ce qu’un drag king ? Il s’agit d’une femme qui, sur scène, personnifie un homme autant par son costume que ses mimiques, démarche et gestuelle. Bref, l’inverse d’une drag queen.

« C’est vrai que les gens nous connaissent moins », avance Rock Bière ou, pour les intimes, Marie Noël Rousseau.

« Je pourrais me fâcher et dire que c’est plate. Mais d’un autre côté, il n’y a pas autant d’offres du côté des drag kings pour le public. On doit prendre notre place et montrer ce dont on est capable », ajoute-t-il.

Et c’est exactement ce qu’il entend faire, dès ce soir, sur la scène de l’Espace Libre, rue Fullum. Grâce à Rock Bière : Le documentaire, il retracera son histoire personnelle, mais également celle des drag kings l’ayant précédé dans une série de représentations alliant l’art du théâtre et le lipsync.

Éducation

Cette tribune, Rock Bière ne la prend certainement pas à la légère. Il se fait donc un devoir de l’utiliser pour éduquer les masses quant à l’univers des drag kings dont il est une des figures de proue, en compagnie de RV Métal (l’alter ego de Geneviève Labelle, conjointe de Marie Noël Rousseau).

« C’est certain que ça amène une certaine pression, de savoir que je représente une communauté entière. Je sais très bien que je ne peux jamais me tourner les pouces, ou servir quelque chose de simple, de juste “correct”. Je dois mettre la gomme à chaque fois et montrer que, contrairement à ce que certains pensent, c’est l’fun, un show de drag king. Autant qu’un show de drag queen », explique Rock Bière.

► Rock Bière : Le documentaire est présenté à l’Espace Libre jusqu’au 4 décembre.