Dubé lance la première pelletée de terre pour la préclinique de Rimouski

La première pelletée de terre officielle pour le pavillon d'enseignement préclinique de Rimouski, au Bas-Saint-Laurent, a été lancée lundi par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

La construction du pavillon est estimée à 26,4 millions $.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent profitera quant à lui de l’occasion pour faire des améliorations à son l’hôpital. La facture totale devrait ainsi frôler les 40 millions $.

Situé sur le site de l’Hôpital régional, le nouveau pavillon accueillera 18 étudiants au doctorat en médecine de l’Université Laval par année. Ils passeront trois ans de leur cursus dans la région.

«Pour moi c’est un exemple concret de ce qu’on veut qui arrive en région», a expliqué le ministre Christian Dubé.

L’objectif est de former des médecins en région pour leur donner le goût de demeurer dans la région.

«De les prendre dès le départ, au début de la formation, de les imprégner de la région, leur faire connaitre la qualité de vie qu’on a, ça va permettre de les recruter même s’ils vont faire leur résidence par la suite à l’extérieur de la région», a confirmé la responsable médicale du projet pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent, Dre Gabrielle Gagnon.

La présidente directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, a affirmé que ce projet était plus que «du béton et des murs qui s’érigeaient au cœur de Rimouski et de son centre hospitalier.

Ce projet novateur permettra de développer des médecins et des cliniciens qui seront dès le début de leur formation imprégné, non seulement, de la vie en région, mais également des modes de dispensations des soins cliniques qui nous sont propres» a-t-elle expliqué lors du point de presse.

Le partenariat entre l’Université Laval et l’Université du Québec à Rimouski permettra l’encadrement nécessaire et un accès à une vie universitaire.

«Une vie universitaire c’est aussi d’avoir d’autres types d’activités, de rencontrer d’autres étudiants, d’avoir des activités sportives et d’avoir accès à des services aux étudiants de proximité, donc l’UQAR fournira tout cela», a expliqué le recteur de l’Université du Québec à Rimouski, François Deschênes.

En plus de la formation des médecins, on implantera aussi une approche de formation clinique multidisciplinaire pour former tous les quarts de métier simultanément.

« Ce qu’on veut faire c’est prendre les équipes et venir les former ici», a confirmé Dre Gagnon.

Les premiers étudiants feront leur entrée à l’automne 2022.

