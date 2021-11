Important don philanthropique

En cette Journée nationale de la philanthropie, la Banque Scotia annonce une contribution totale de 430 000 $ à quatre organismes dont les missions respectives consistent à soutenir les jeunes et les enfants. Ainsi, les dons se déclineront comme suit : 150 000 $ pour la Fondation Marie-Vincent qui a pour mission de soutenir les enfants, les adolescentes et les adolescents victimes de violence sexuelle ; 150 000 $ pour la Fondation Sablon, pour aider les jeunes à se réaliser grâce au sport et au plein air et contribuer ainsi à leur bien-être physique, mental et social ; 100 000 $ pour la Fondation des étoiles, qui finance exclusivement la recherche pédiatrique afin de protéger, promouvoir et améliorer la santé et le bien-être des enfants et des adolescents et 30 000 $ pour la Fondation Charles-Bruneau qui vient de souligner ses 30 ans d’implication dans le domaine du cancer pédiatrique. Sur la photo, Geneviève Brouillard, première vice-présidente, Région Québec et Est de l’Ontario à la Banque Scotia.

Philanthropie transformationnelle

Photo courtoisie

Voilà une tendance philanthropique qui favorise notamment le bien-être collectif en assurant un fort impact social par le biais d’investissements monétaires, mais également d’investissements d’effort, de temps et d’expertise. Un bel exemple de philanthropie transformationnelle est celui dans lequel Énergir, principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, s’est impliquée récemment. L’œuvre artistique Agir réalisée dans le contexte des Fêtes du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud (Montmagny) et financée par l’entreprise Énergir, a été dévoilée, au parc des Marais, en présence de Chantal-Jane Garant, artiste originaire de Montmagny et plusieurs participants (photo). L’œuvre est constituée de 17 oies en aluminium montées sur des perches et disposées en formation voilier. En tant qu’emblème de Montmagny, l’oie blanche représente l’élément central de cette réalisation.

Donner bonheur et chaleur

Photo courtoisie

Depuis trois ans, Chlorophylle récolte des manteaux de seconde main dans le contexte de son événement Don de manteau. En 2020, ce sont près de 350 manteaux qui ont été remis à des organismes communautaires locaux et cette année, si la tendance se maintient, le cap des 1000 manteaux remis à des personnes dans le besoin sera dépassé. À travers la province, ce sont douze organismes communautaires qui se recevront les manteaux pour les remettre à leur communauté. Ainsi, jusqu’au 19 décembre, vous êtes invités à prendre part à l’événement en apportant dans une boutique Chlorophylle votre ancien manteau, peu importe la marque, en échange d’un rabais de 75 $ sur un nouveau. En plus du don de vêtements, vous pourrez offrir un don en argent à la caisse ou en ligne. Un chèque sera remis aux organismes participants en plus des manteaux.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 15 novembre 1976. Élection générale au Québec afin d’élire à l’Assemblée nationale les députés de la 31e législature. Le Parti Québécois, dirigé par René Lévesque, prend le pouvoir pour la première fois, défaisant le gouvernement libéral de Robert Bourassa avec la promesse de tenir un référendum sur l’indépendance du Québec.

Anniversaires

Photos courtoisie

Jérôme Landry (photo de gauche), animateur de l’émission « Trudeau Landry » au FM 93, 45 ans...Raynald Cloutier « Ray the sports », (photo de droite), commentateur sportif (Dupont le matin) et descripteur des matchs des Remparts, 55 ans...Laura Smet, actrice française, fille de Johnny Hallyday, 38 ans...Petula Clark, chanteuse compositrice et actrice britannique, 89 ans...Guy Pépin, président et fondateur de Constructions Guy Pépin Inc., 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 novembre 2019 : Gatien Moisan (photo), 80 ans, artiste-peintre québécois né à Saint-Raymond-de-Portneuf... 2018 : Roy Clark, 85 ans, chanteur de musique country et acteur américain... 2017 : Lil Peep, 21 ans, rappeur et chanteur américain... 2016 : Bob Walsh, 69 ans, bluesman qui a trimbalé sa guitare dans les bars et les festivals pendant plus de 40 ans... 2015 : P. F. Sloan, 70 ans, auteur-compositeur-interprète américain... 2014 : Lucien Clergue, 80 ans, photographe français... 2013. Mike McCormack, 83 ans, joueur et entraineur de la NFL... 2013 : Gláfkos Klirídis, 94 ans, ancien président de la République de Chypre... 2011 : Sam Carey, 26 ans, un centre des Kebs de Québec de la Ligue nationale de basketball du Canada... 2009 : Dennis Cole, 69 ans, acteur américain... 2009 : Le comte Pierre Harmel, 98 ans, ancien premier ministre et ministre des affaires étrangères de Belgique... 1976 : Jean Gabin, 72 ans, acteur français d’avant-guerre... 1958 : Tyrone Power, 44 ans, acteur américain.