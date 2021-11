Les bars pleins à craquer pour le retour du karaoké

Un an après l’interdiction du karaoké, les plus impatients amateurs de chant ont pu remonter sur scène lundi soir.

« L’engouement est là ! », a lancé Guillaume Grandmont, gérant de La Ninkasi, sur la rue Saint-Jean, à Québec.

I Will Survive, Hotel California ou le classique québécois Chats sauvages de Marjo apparaissent dans plusieurs palmarès des meilleures chansons après quelques consommations.

« Mettez-vous de la crème solaire, ça va chauffer ! » a lancé un client sur le coup de 22 h 15 lorsque le premier participant a brisé la glace devant une salle comble.

L’ambiance s’annonçait plus festive dans quelques bars avec le retour du karaoké.

L’activité, qui représente 30 % du chiffre d’affaires de La Ninkasi, était fort attendue depuis l’annonce du 2 novembre dernier.

À Montréal, les établissements de karaoké les plus connus affichent déjà complet les fins de semaine jusqu’à Noël.

À Saguenay, la nouvelle salle de spectacle La Nuit des Temps était aussi très animée lundi soir avec le retour du karaoké.

« On va fêter. Normalement, ce n’est pas ouvert le lundi mais ça vaut la peine pour l’occasion », a ajouté le propriétaire Alexandre Bédard qui attendait environ 150 clients pour la soirée.

Ouvert depuis quelques semaines seulement, l’établissement n’avait pas encore vécu de grande frénésie.

« Pour nous, c’est comme une nouvelle ouverture. La gestion de la clientèle était devenue impossible. Quand les gens dansent, on vend un peu plus et quand le party est pris, c’est là que le bar peut rouler », ajoute le tenancier.

Règles claires

Ce dernier espère que la zone grise entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas va se dissiper complètement.

« On veut que les gens puissent fêter et nous sommes pour le passeport vaccinal parce qu’on ne veut pas d’éclosion dans notre établissement », termine Alexandre Bédard.

Groupes musicaux

Au Archibald Duplessis, le personnel se prépare au retour des groupes musicaux. La danse sera à nouveau permise. « Ça commence jeudi ! » a confirmé Ivan Waddell, directeur général associé.

Il y a un an, le CIUSSS de la Capitale-Nationale avait confirmé 72 cas de COVID-19 liés à une éclosion au bar Kirouac lors d’une soirée karaoké et une cliente de 72 ans est morte. Plusieurs cas secondaires, notamment dans des écoles, ont ensuite été rapportés.

Le gouvernement avait finalement décidé d’interdire le karaoké dans les bars.

Pour le karaoké, la personne qui chante devra porter un couvre-visage si elle ne peut se placer à une distance d'au moins deux mètres des autres participants ou des spectateurs. Les bars peuvent désormais accueillir à 100 % de leur capacité et fermer à 3 h.

