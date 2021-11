Les anglophones souhaitent aussi que le français s’épanouisse

L'affaire Michael Rousseau a eu l'effet secondaire inattendu d'unir les anglophones et les francophones sur une question linguistique - un événement rare d'ailleurs - car les anglophones aussi sont dégoûtés des propos et de l'attitude de Rousseau.

Tous les anglophones que je connais veulent que le français s'épanouisse. En effet, pour la plupart des anglophones qui ont grandi sous la loi 101 (depuis 1977), le français est une partie importante de leur identité. Ce désir, non seulement pour la survie mais pour l'épanouissement du français, fait partie des raisons pour lesquelles les anglos sont si préoccupés par le Projet de loi n° 96. Car les discussions publiques autour du projet de loi se sont concentrées sur un seul point de données, un petit pourcentage de baisse, mais a ignoré d'autres données importantes qui montrent que le français se porte bien au Québec.

Des chiffres

À l'aide des données de recensement de Statistique Canada, l'Association d'études canadiennes a produit des données comparant la période de dix ans de 2006 à 2016. Au Québec, au cours de cette période, la population anglophone (mesurée par la seule langue parlée à la maison) a augmenté de 5,07 % pour atteindre 782 185, une augmentation de 37 755; en même temps, la population française (mesurée de la même manière) a augmenté de 5,77 % à 6 375 670, soit une augmentation de 347 940.

Dans les foyers ne parlant qu'une seule langue, le français est passé de 81,1 % à 79,0 %; cependant, cela n'est pas dû à une croissance de l'anglais mais plutôt à une croissance des langues autres que le français et l'anglais, qui ont augmenté de 13 % pour atteindre 585 885.

Fait important, lorsque les chiffres sont inclus pour les personnes qui vivent dans des ménages qui parlent à la fois une langue non officielle et le français, au cours de la même période de dix ans, cette population a augmenté de 111,67 %, une augmentation de 119 285 à 226 100, reflétant l'intégration des immigrants.

Une augmentation sur dix ans de 467 225 personnes au Québec qui déclarent le français comme langue à la maison (347 940 francophones plus 119 285 non-francophones) indique que le français est plus qu'une simple survie au Québec.

À Montréal

Quant à la région de Montréal, le pourcentage de personnes vivant dans des ménages uniquement francophones est passé de 67,8 % à 65,9 %, alors qu'il y a eu une augmentation absolue de 238 147 personnes qui ne parlent que le français à la maison. Sur l'île de Montréal même, la baisse des foyers francophones a été de 0,7%, mais avec une augmentation de 4000 qui ne parlent que le français à la maison. Il y a cependant eu une augmentation de 2,35 % à 5,3 % de la population qui parle au moins une autre langue et le français à la maison, passant d'environ 42 800 à 101 000.

Lorsque ce chiffre est inclus, le pourcentage de la population de Montréal parlant français à la maison est passé de 55,2 % à 55,3 % au cours de ces dix années. Ces chiffres sont stables parce qu’un nombre croissant des non-francophones non seulement apprennent le français mais l'utilisent comme langue régulière dans leurs maisons. Il s'agit très souvent d'enfants d'immigrés qui, du fait de leur scolarité, parlent, lisent et écrivent le français bien mieux que la langue de leurs parents.

Des mesures nécessaires

Il ne fait aucun doute que des mesures pour protéger le français seront toujours nécessaires, et la grande majorité des anglophones du Québec partagent cette préoccupation (comme l'indique, par exemple, leur propre réponse critique à Rousseau). Une analyse plus approfondie des données du recensement montre que les mesures existantes font leur travail : en termes absolus, les données du recensement indiquent le français est stable sur l'île de Montréal et en croissance autour de Montréal et dans l'ensemble du Québec. Ces données doivent faire partie du débat public sur la loi n° 96.

Christian Barrigar, écrivain indépendant titulaire d'un doctorat en philosophie de l'Université McGill