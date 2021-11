Les Cowboys Fringants nous avaient prévenus

Je vous ai déjà dit que la situation actuelle du français au Québec me fait penser à Mommy, Daddy de Marc Gélinas et Gilles Richer et à Mon oncle Edmond, de Jean Lapointe.

Deux chansons qui parlent de la lente assimilation des francophones qui se glissent dans l’anglais à doses homéopathiques.

Mais un lecteur perspicace m’a rappelé une chanson des Cowboys Fringants que j’avais complètement oubliée.

« HOW LONG WE’LL BE HERE ? »

Dans Louis Hébert, sortie en 2015 sur l’album Octobre, les Cowboys fringants nous rappellent ce premier colon français installé en Nouvelle-France.

« Louis Hébert, sur ton monument / Tu as vu passer tant d’hivers / Debout et fier pour combien de temps ? / Can you tell me how long we’ll be here ? »

Pour combien de temps encore serons-nous sur cette terre les fiers descendants de ce Français établi en Amérique ?

Puis les Cowboys enchaînent sur la situation montréalaise.

« Montreal City / Le français au pilori / Must speak English en esti / If you want to be compris / Emporté tranquillement / Par le flot anglo-saxon/ [...] S’enfonçant dans les bayous / D’une Louisiane-en-Québec / Pas de grogne dans les villes / Car ici, tout est tranquille / Autant les révolutions / Que notre assimilation. »

Mes Cowboys adorés ont toujours su tendre un miroir à la société québécoise pour qu’elle voie sa gueule de lendemain de veille et qu’elle se resaisisse.

Je pense entre autres à la chanson En berne. Vous vous rappelez que cette chanson parlait de l’obsession des Québécois pour la loterie ? « Mais l’gouvernement s’en balance / Y’s’nourrit à même les gamblers / En exploitant leur dépendance / Un peu comme le f’rait un pusher ».

Ils avaient écrit ça en 2002. Assez ironique alors que Le Journal nous apprenait la semaine dernière que « Loto-Québec offre une solution de paiements qui permet aux joueurs en difficultés financières de continuer à jouer à des jeux de casino en ligne même après avoir été bloqués par des banques ou des émetteurs de carte de crédit ».

J’ai souvent écrit dans cette chronique à quel point les films de Denys Arcand étaient prémonitoires. Mais aux films d’Arcand il faut ajouter les chansons des Cowboys Fringants.

ASSIMILATION TRANQUILLE

« Le français, au Québec, est à la croisée des chemins. Il va falloir se lever pour prendre la bonne direction ».

C’est ce que m’a écrit un lecteur la semaine dernière, après mes deux chroniques sur la déconfiture du français et la mollesse du milieu musical.

Je pense, en effet, que l’on est à un tournant. Ça passe ou ça casse. À nous de décider si on tient vraiment au français ou si c’est une langue « optionnelle ».

J’étais déjà découragée à cause des dirigeants d’entreprises unilingues anglais, des Cégeps anglophones qui accueillent une majorité d’allophones. Mais quand, en plus, j’ai appris dans Le Journal la semaine dernière que « Les futurs profs qui étudient à l’Université Laval sont de plus en plus nombreux à devoir suivre des cours de rattrapage en français » parce qu’ils échouent à un test de français assez simple, j’étais au bord de la dépression.

En 2015, Les Cowboys Fringants nous prévenaient des dangers de l’assimilation tranquille. En 2021, savons-nous les écouter ?