Piles boutons: un danger à ne pas négliger

À l’approche de Noël, Santé Canada a rappelé lundi l’importance d’être vigilant face aux appareils à pile offerts aux jeunes enfants.

En 2020, le Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT), qui surveille les blessures et les empoisonnements dans les services des urgences, a reçu des signalements pour 125 blessures en lien avec les piles boutons.

L’ingestion de ces petites piles rondes et plates peut entraîner des lésions internes graves et mortelles. En moyenne, 114 cas par année ont été signalés au SCHIRPT de 2016 à 2019.

Les piles boutons peuvent se coincer dans la gorge d’un enfant si elles sont avalées, a rappelé Santé Canada.

Un courant électrique est instantanément généré au moyen de la salive de l’enfant, ce qui entraîne une réaction chimique qui peut causer des brûlures touchant l’œsophage, la trachée et l’artère principale. Tout cela peut se produire en aussi peu que deux heures. Les brûlures peuvent continuer de s’aggraver même après le retrait des piles.

Les piles épuisées ou déchargées peuvent tout de même avoir une charge suffisante pour causer des blessures graves et même la mort.

Les piles boutons se trouvent dans un grand nombre de produits de consommation accessibles aux enfants (jouets, montres, calculatrices, télécommandes, appareils auditifs, bijoux clignotants, etc.).

Les enfants peuvent aussi avoir accès à des piles boutons à partir d’un emballage de piles. Ils peuvent en trouver si des piles boutons individuelles ont été mal rangées ou mal jetées.

Ce que les parents et les gardiens devraient faire

Il est important d’agir rapidement si quelqu’un a avalé une pile bouton. La personne peut ne pas avoir de symptômes ou avoir des symptômes non distinctifs, comme des vomissements, des douleurs abdominales ou thoraciques, de la fièvre, de la difficulté à respirer et à avaler ou une perte d’appétit.

Si vous croyez qu’un enfant ou un adulte a avalé une pile bouton, amenez-le immédiatement au service des urgences le plus près. Ne provoquez pas de vomissements.

Le Centre antipoison de l’Ontario (CAO) et les services de santé de l’Alberta recommandent de donner du miel à l’enfant en route vers le service des urgences, car des études ont démontré que cela pourrait réduire le risque de blessure grave. Cette mesure s’adresse cependant aux enfants en santé de plus d’un an pour éviter le risque de botulisme infantile, a recommandé Santé Canada.

Le ministère a aussi conseillé de vérifier régulièrement les compartiments à piles, de superviser les enfants lorsqu’ils utilisent des produits contenant des piles boutons et de jeter correctement les piles usées.

