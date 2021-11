Quartiers d'ici: Stoneham, le rêve!

Ce reportage a été réalisé en partenariat avec le courtier immobilier Pierre-Olivier Vear.

Stoneham bouge au rythme des saisons, tout en laissant place à la tranquillité et à la contemplation. Les familles actives s’y installent, attirées par ses mille et une activités et sa forêt aux attraits sans égal.

On pourrait comparer ce secteur verdoyant situé au nord de Québec, à un immense terrain de jeux de 685 km2, recouvert de forêt à 93%. Un véritable paradis pour les amoureux de la nature, de l’aventure en plein air et les adeptes de la montagne. Ces derniers n’hésitent pas à dévaler celles de la Station touristique Stoneham avec ses 39 pistes de ski de tous les niveaux, puis à gravir le Mont Wright qui s’élève à 483 mètres de hauteur, offrant une vue à couper le souffle aux randonneurs. Se déployant à l’entrée de la Réserve faunique des Laurentides et du Parc national de la Jacques-Cartier, il y a non loin de Stoneham, une foule de territoires à explorer en pratiquant votre activité préférée. Et la proximité de la ville de Québec figure certainement aussi parmi ses atouts!

Rendez-vous des familles

La moyenne d’âge de sa population atteignant 37 ans, on peut affirmer sans se tromper que Stoneham est un milieu de vie jeune qui ne manque pas de dynamisme! Les petites familles y sont d’ailleurs choyées, ayant entre autres accès à un tout nouveau terrain de soccer et bientôt, à une patinoire extérieure réfrigérée couverte d’un toit permanent. Sans oublier la «pumptrack», le parc de planches à roulettes, les terrains de volleyball de plage, les parcs, les sentiers, etc. Il est même possible de s’élancer sur le terrain de golf, qui côtoiera dans les prochaines années, un nouveau développement immobilier.

Maisons unifamiliales

Le marché immobilier de Stoneham se compose à 87% de maisons, il y a donc très peu de condos sur le territoire. Le prix médian des résidences s’élève à un peu plus de 400 000$. Les futurs propriétaires à la recherche d’un grand terrain boisé accueillant une construction récente, y trouveront certainement la propriété de leur rêve, notamment au Domaine des Grands Ducs, un secteur très prisé. Stoneham est un des endroits qui a connu une des plus grandes augmentations de prix depuis le début de la pandémie, soit de 25%.

Saviez-vous que?

En 1792, le révérend Philip Toosey fut le premier à s’établir sur le territoire qu’il appela Stoneham, en référence à son lieu d’origine en Angleterre. Le mot Stoneham est un nom anglais qui signifie «village bâti en pierre» ou «village établi près des rochers». Il construisit sa maison à l’endroit où s’élève aujourd’hui l’église St Peter’s. Le révérend est décédé cinq ans plus tard, en 1797. On peut aujourd’hui emprunter une rue qui porte son nom.

