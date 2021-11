Rita Baga va métamorphoser des gens dans «La drag en moi»

Rita Baga et deux amies drags vont s’amuser l’an prochain à métamorphoser des gens dans la nouvelle émission «La drag en moi» de Crave.

Les gens qui seront complètement transformés le feront notamment pour souligner un événement spécial comme un mariage, un bal de finissants ou un anniversaire pour lequel ils souhaitent marquer le coup.

Rita Baga, alias Jean-François Guevremont, qui fait le tour de la province avec son «one drag show» «Créature», a été finaliste de «Canada’s Drag Race: que la meilleure gagne» et a pris part à «Big Brother Célébrités».

«La drag en moi», adaptation du format télé de TLC Dragnificient!, va compter 13 rendez-vous d’une demi-heure. C’est Trio Orange, en collaboration avec Bell Média, qui produit la série.

Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes en ligne (ladragenmoi@trioorange.com). Il faut avoir 16 ans et plus.

