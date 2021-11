Tourner la page sur l'Auberge nature Cépal

Le propriétaire de l’ancienne Auberge nature Cépal, située dans l’arrondissement de Jonquière à Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, souhaite ramasser rapidement les restes du bâtiment incendié ce week-end.

Une enquête a été ouverte pour établir les causes et circonstances de l’incendie qui a rasé le pavillon numéro 100, dans la nuit de samedi à dimanche. L'origine des flammes n'a toutefois pas encore été établie.

Le propriétaire de l’Auberge, Éric Claveau, a été réveillé dans la nuit de dimanche par une connaissance qui l’a informé de ce qui se passait. Le propriétaire n'en croyait pas ses oreilles.

«Il m'a dit Cépal brûle. [...] J'étais le plus surpris parce qu'il n'y a plus de source d'énergie. Il n'y a plus de courant. Il n'y a plus d'électricité. Les bâtiments ne sont pas assurés, présentement, parce qu'ils étaient vraiment désuets. Moi, je n'avais plus rien à gagner de les assurer», a fait savoir le propriétaire des lieux.

L’absence de source de chaleur a soulevé le même questionnement chez les pompiers de Saguenay qui ont soumis le dossier aux policiers municipaux pour mener l’enquête.

«On nous mentionne qu'il n'y avait plus de courant à l'intérieur. Il n'y a pas de chauffage non plus. C'est pour ça qu'on se pose beaucoup de questions. Toutes les portes sont ouvertes», a indiqué le porte-parole du Service de police de Saguenay, Bruno Cormier.

Le site inhabité était depuis quelque temps la cible de malfaiteurs. Éric Claveau a par ailleurs soutenu qu’il était fréquemment avisé des infractions par les citoyens du secteur.

«C'était pratiquement tous les deux ou trois jours. Il y avait beaucoup d'entrées par effraction. On dirait que ces temps-ci, on avait tourné un peu plus au vandalisme qu'au vol parce qu’il n'y avait plus rien à voler, a raconté Éric Claveau. Donc, on était beaucoup plus vandalisme. C'était beaucoup plus de fenêtres cassées et de choses comme ça.»

Aussitôt que l'enquête policière sera complétée, le propriétaire a l'intention de ramasser rapidement les débris du bâtiment incendié et tentera d’obtenir l’autorisation de la Ville de Saguenay pour procéder à la démolition du pavillon voisin.

«Aller ramasser ça pour que ce soit plus beau que c'est là parce que ça me désole autant que les citoyens parce que ce n'est pas quelque chose que j'aime. Ce n'est pas ma nature non plus», a exprimé le propriétaire.

En 2020, Éric Claveau a déposé à la Ville une demande de permis de démolition pour y concrétiser un projet d'habitations sur le site. «La Ville m'avait délivré le permis, mais à la fin, ils ont décidé d'attendre un petit peu, des fois qu'il y aurait des droits acquis à conserver», a fait savoir lundi le propriétaire.

Les négociations avec la municipalité sont somme toute sur la bonne voie. La Ville de Saguenay souhaite garder aux citoyens un accès à la rivière.

«On était près d'un projet immobilier conjoint avec la Ville. Moi, j'ai toujours voulu que les gens gardent leur accès à la rivière. Je l'avais dessiné de cette façon-là. Les négociations se font avec la Ville présentement pour garder une certaine nature qui redonne une partie aux gens. Regarder aussi la place pour la piste cyclable. D'après moi, sous peu, on va faire une belle annonce qui va être pas mal plus positive que ce qui se passe présentement», a affirmé Éric Claveau.