Transferts d’aînés en CHSLD: Arruda n’avait pas été consulté par le ministère

Le ministère de la Santé n’a pas consulté le Dr Horacio Arruda avant de décider de transférer des centaines d’aînés des hôpitaux vers les CHSLD au tout début de la pandémie afin de libérer des lits pour accueillir la vague de malades anticipée.

C’est ce qu’a révélé le directeur national de la santé publique, lundi, durant son témoignage à l’enquête publique de la coroner Géhane Kamel sur la vague de décès en centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) durant la première vague de la COVID-19, au printemps 2020.

Cette décision relevait plutôt du ministère de la Santé, puisqu’il s’agissait de la gestion du réseau, a-t-il indiqué.

«Nous, on émet des recommandations générales par rapport à la prévention et le contrôle. Ça, c’est en lien avec les plans d’organisation», a expliqué le Dr Horacio Arruda, en rappelant «qu’il y a plus de risque en milieux hospitaliers qu’il peut y en avoir en CHSLD, habituellement».

Rappelons qu’en mars 2020, des centaines d’aînés ont été transférés des hôpitaux vers des CHSLD et d’autres milieux d’hébergement afin de libérer une partie des 6000 lits, dont le gouvernement prévoyait avoir besoin pour faire face à une vague de patients infectés par la COVID-19.

Critiqué de toute part, le gouvernement avait mis fin à ces transferts quelques semaines plus tard, après avoir réussi à libérer 8000 lits. Plus de 5000 personnes décèderont dans les mois suivants en CHSLD en raison du virus.

«C’est ce qu’il fallait faire, de prendre les personnes qu’on était capables de transférer dans des CHSLD pour libérer des lits dans les hôpitaux, pour accueillir éventuellement la vague qui viendrait suite à la COVID-19», s’était ensuite défendu le premier ministre, François Legault, le 15 avril 2020.

