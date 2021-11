Trevor Lawrence est «déçu» de lui-même

Habitué de gagner partout où il a passé avant de faire le saut dans la NFL, le quart-arrière des Jaguars de Jacksonville Trevor Lawrence commence à en avoir soupé de perdre.

Dimanche dernier, les «Jags» ont baissé pavillon 23 à 17 contre les Colts d’Indianapolis. Il s’agissait de leur septième revers en neuf parties en 2021.

Lawrence avait toutefois l’occasion de donner la victoire aux siens dans ce duel. Avec moins d’une minute à faire au match, le pivot a échappé le ballon après avoir été frappé derrière la ligne de mêlée et ses rivaux ont récupéré l’objet.

«C’est juste triste quand une partie se termine de la sorte, a exprimé Lawrence durant les conférences de presse qui ont suivi le match. Je suis déçu et frustré de moi-même, mais je sais d’où nous venons. Nous avons un vestiaire plein de gars, d’entraîneurs et de joueurs qui y croient et nous sommes sur la bonne voie.»

«Cette défaite fait toutefois mal, car je suis frustré par moi-même, a poursuivi le premier choix du dernier repêchage de la NFL. J’avais la chance de gagner ce duel et je dois réussir. Je n’avais aucun doute que nous allions l’emporter. Toute l’attaque y croyait. Je devais finir le boulot.»

Depuis le début de la présente campagne, Lawrence a complété 58 % des passes qu’il a tentées pour des gains de 1983 verges et huit touchés. Il a aussi été victime de neuf interceptions.

Le produit des Tigers de Clemson tentera de se racheter dimanche prochain, lorsque les 49ers de San Francisco seront de passage à Jacksonville.