Vague d'assouplissements: retour du karaoké et de la danse au Québec

Une vague d’assouplissements aux mesures sanitaires entrent en vigueur dès aujourd’hui, dont le retour du karaoké et de la danse.

Les amateurs de chants et de déhanchements peuvent donc reprendre leur activité favorite après plus d’un an d’interdiction. Le port du masque et la présentation du passeport vaccinal demeureront obligatoires.

Dès aujourd’hui, les bars et les restaurants n’auront plus à tenir un registre de la clientèle.

Plus de masque en classe

Les élèves du secondaire pourront désormais retirer le masque lorsqu’ils sont en classe. Le couvre-visage demeure toutefois obligatoire lors des déplacements dans l’école et dans l’autobus scolaire.

Vers la fin du télétravail

Le gouvernement marque aussi une étape importante en mettant fin à la consigne aux employeurs de privilégier le télétravail. Les fonctionnaires du gouvernement du Québec sont de retour au bureau.

Ces assouplissements avaient été annoncés au début du mois de novembre, par Québec.

