TURCOTTE, Jacqueline



Au Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL) à Québec, le 27 octobre 2021, est décédée à l'âge de 88 ans et 4 mois madame Jacqueline Turcotte, demeurant à Québec, autrefois de Rimouski, épouse de feu monsieur Fernand Coulombe, fille de feu monsieur Edmond Turcotte et de feu madame Alida Thinel.La famille recevra les condoléances le vendredi 19 novembre, de 19 h à 21 h, ainsi que le samedi, 20 novembre à compter de 9h00, auElle laisse dans le deuil ses filles: Josée (Michel Fortin) et Annie (Stéphane Caissy); ses petits-enfants: Caroline (David Girard); Nicolas (Justine Dion), Alexis, Dominic (leur père, Daniel Bélanger); Alexandre (Évelyne Belley), Marianne et Emmanuelle; son arrière-petite-fille Éliane, ses belles-soeurs: Marcelle Blais, Pauline Bergeron, Ghislaine et Gisèle Coulombe, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don-in-memoriam à la fondation du CHU de Québec par l'entremise de l'agent d'accueil au Centre funéraire St-Charles ou par leur site Internet: https://fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam/Merci au personnel de la résidence Ste-Foy et du CHUL pour les bons soins prodigués et également à tous ceux et celles qui se joindront à nous dans ces moments difficiles.Ses filles