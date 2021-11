Alerte Amber pour deux enfants enlevés au Nouveau-Brunswick

Une alerte Amber a été déclenchée, tard mardi soir, afin de retrouver deux enfants qui auraient été enlevés à Napan, près de Miramichi au Nouveau-Brunswick.

La Gendarmerie royale du Canada a demandé au public d’ouvrir l’œil pour tenter de retrouver Ava Gorman, 3 ans, et Maxwell Barlow, 2 ans.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Les deux enfants ont été vus pour la dernière fois vers 11 h 45 à Napan. Ils pourraient avoir été amenés dans un véhicule Saturn Vue 2007 de couleur vert, avec une plaque d’immatriculation du Nouveau-Brunswick portant les numéros JUM 607.

La polie ignore où pourrait se diriger le suspect.

Ava est décrite comme une petite fille aux yeux bleus, avec des cheveux châtains. Elle portait un chandail avec des fleurs, des jeans, un manteau jaune et des chaussures roses.

Maxweel, pour sa part, est décrit comme un petit garçon aux yeux et aux cheveux bruns. Il portait un chandail gris, un manteau à carreaux noirs et rouges et des pantalons noirs.

Quiconque les apercevrait est prié d’éviter d’approcher le suspect et de composer immédiatement le 911.