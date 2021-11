Arrestation musclée au métro Jean-Talon: les agents de la STM exonérés

Les agents de la STM qui avaient procédé, en avril dernier, à l'arrestation musclée d'un homme noir dans la station de métro Jean-Talon n'ont rien à se reprocher, a conclu le transporteur dans un rapport dévoilé mardi.

Le rapport d’enquête indépendante réalisée par l’avocat Marco Gaggino, qui avait été demandée par le conseil d’administration de la Société de transport de Montréal (STM) à des fins de transparence, conclut que les agents ont utilisé une force «raisonnable, nécessaire et conforme» pour tenter de maîtriser l’homme.

Une vidéo de l’intervention des agents de la STM était devenue virale, scandalisant de nombreuses personnes, incluant la mairesse de Montréal Valérie Plante, tandis que des allégations de profilage racial avaient été proférées. Les agents étaient intervenus parce que l’homme avait franchi les tourniquets du métro sans payer, mais leur interpellation avait dégénéré, allant jusqu’à nécessiter une intervention de la police.

Comment sommes nous sensés se sentir en sécurité ? pic.twitter.com/UuO7UTcMav — big burr (@deelonelyy) April 18, 2021

«Les éléments au dossier ne me permettent pas de conclure que des motifs obliques, tels que du profilage racial, étaient à l’origine de l’intervention des inspecteurs ou que de tels motifs aient pu guider leurs décisions ou leur façon d’intervenir», a toutefois indiqué Me Gaggino dans son rapport.

L’avocat suggère cependant, pour le futur, d’équiper les agents de la STM de caméras corporelles, en plus d’ajouter des caméras dans le réseau du métro. La STM devrait aussi revoir son processus de demandes de renfort externes et mieux former ses agents pour les poursuites en souterrain, a-t-il avancé.

Le président du conseil d’administration de la STM, s’est réjoui des conclusions du rapport. «Les inspecteurs et constables spéciaux de la STM exercent un métier complexe et il est essentiel de maintenir le lien de confiance avec la clientèle, la population montréalaise ainsi que les parties prenantes», a souligné Philippe Schnobb.

