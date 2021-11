Assassinat du président haïtien: un suspect interpellé à Istanbul

Un suspect dans l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, tué en juillet par un commando armé, a été arrêté à Istanbul, a rapporté mardi l'agence de presse turque DHA.

Samir Handal, qui voyageait avec des passeports haïtien et jordanien et un document de voyage palestinien, a été interpellé lundi à son arrivée en provenance des États-Unis à l'aéroport d'Istanbul, apparemment en transit, avant d'être incarcéré à la prison de Maltepe dans l'est de la ville, selon l'agence de presse.

Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Claude Joseph, s'est félicité dans un message publié sur Twitter de l'arrestation de Samir Handal, « l'une des personnes de grand intérêt dans l'enquête sur l'assassinat du président Moise Jovenel ».

Fin octobre, un ancien officier militaire colombien, recherché par les autorités haïtiennes pour l'assassinat du président Jovenel Moise, avait été arrêté en Jamaïque.

Trois mois après l'assassinat du président, le doute plane toujours sur les commanditaires de cette attaque, qui a plongé encore davantage Haïti dans l'incertitude.

Au moins quatre hauts gradés des forces de l'ordre haïtiennes ont été placés en détention et plus de 40 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête.