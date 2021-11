Comment l'urgence de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul a été sauvée

Face à une pénurie de main-d’œuvre, les infirmières de l’urgence de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul a possiblement trouvé la solution : l’autogestion. En juin dernier, la fermeture de l’urgence de l’établissement devait avoir lieu le soir et la nuit pour la période estivale, mais elle a été annulée à la suite de la mobilisation du personnel et des autorités.

«Tout le monde trouvait que c’était inacceptable. Moi, comme gestionnaire, je n’avais plus de solutions. On s’est donc assis ensemble pour trouver une solution, a raconté le chef des services des urgences de Charlevoix, Donald Caron.

«On a nommé les vraies affaires et présenté les vrais chiffres. Les employés ont dit ‘c’est beau, on est prêt à accepter des 12 heures pour la période estivale’.»

M. Caron raconte qu’il a remis un «horaire vierge» au personnel en leur demandant de respecter certaines directives. Les infirmières se sont consultées à l’extérieur pour en venir à un consensus.

«Quarante-huit heures plus tard, elles m’ont remis l’horaire fait par elles-mêmes, a-t-il expliqué. Les quarts ont été comblés pour l’été. Ç’a amené une diminution de temps supplémentaires de 40 à 50%. Je n’annonçais à peu près plus de temps supplémentaires obligatoire.»

Selon M.Caron, les infirmières ont fait preuve de bonne foi parce qu’elles souhaitaient le bon roulement de l’établissement de leur communauté, où familles et touristes sont soignés.

«C’était dans leur tête impensable qu’on ferme l’urgence. J’ai des équipes mobilisées et matures qui en étaient rendues là.»

Les horaires ont depuis été restructurés selon les recommandations et les demandes du personnel. Une collaboration inestimable dans cet élan de solidarité.

«Elles ont surtout travaillé les horaires avec moi. Ç’a fonctionné. On est revenu dans la période neuve avec seulement deux quarts non comblés, alors que d’habitude, par période de 28 jours, j’ai entre 25 et 30 quarts non comblés.»

M. Caron dit que l’autogestion existe déjà d’autres grands établissements de la province, comme des centres universitaires, mais il ignore si c’était le cas en région auparavant.

D’autres établissements importants pourraient bientôt emboîter le pas à l’Hôpital de Baie-Saint-Paul.