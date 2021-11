Complexe QG Sainte-Foy: ouverture du District Gourmet pour se régaler avec les saveurs du monde

Une nouvelle adresse à Québec permet de faire un tour du monde gastronomique sans même prendre l’avion. Il s’agit du District Gourmet, situé dans le complexe QG Sainte-Foy dont la réalisation a nécessité un investissement de 100 M$ de la société immobilière Capwood.

L’attente tire à sa fin car l’ouverture officielle au grand public aura lieu le 17 novembre, à 17h, au 990 route de l’Église. Les visiteurs en quête de nouvelles saveurs seront ravis grâce à l’offre de restauration qui est aussi alléchante que diversifiée.

Le District Gourmet occupe le rez-de-chaussée d’un immeuble à condominium de 123 unités où «la communauté du QG Sainte-Foy» est appelée à se donner rendez-vous pour faire ses emplettes au Marché Carrier ou découvrir un nouveau mets parmi les restaurateurs présents.

«C’est un environnement où on veut que les gens habitent, travaillent, consomment et font leur magasinage sans avoir besoin de sortir», indique Denis Epoh, directeur général de Capwood, une société immobilière québécoise.

Du retard dans l’échancier

La réalisation en pleine pandémie de ce projet immobilier a occasionné un an de retard.

«On avait prévu livrer le projet à l’automne dernier, mais la pandémie nous a retardés. On a été confrontés au manque de main-d’œuvre et à la difficulté d’obtenir la matière première, tout cela nous a retardés», ajoute M. Epoh.

Maintenant que les travaux sont terminés, dès 17h, le mercredi 17 novembre, le public pourra déguster les hamburgers de Mlle Inès, les plats bistronomiques de l’Atrium, la fine cuisine asiatique du Thach, les mets libanais de l’Eden, les pâtes fraîches du Fiorella, le poulet portugais du Grelha Lisboa et finalement la pizza napolitaine du Verace.

D’autres partenaires s’ajouteront d’ici décembre 2021 comme La Plage (bar à cocktails) et Helena (gastronomie portugaise), et un peu plus tard au courant de janvier 2022, Kaiji (gastronomie japonaise), Quartier (cuisine gourmet flexitarienne), Mille Saveurs (spécialités du District Gourmet) et Mokaccino (café italien).

Quant au Marché Carrier, c’est la première fois que l’enseigne fera des petits à l’extérieur de Pintendre. La succursale sera prête au début décembre.

«Les menus viennent d’ailleurs, mais les ingrédients viennent du Québec», souligne M. Epoh.

«On offre une cuisine du monde d’une quinzaine de pays. Le tout servi dans un décor contemporain», ajoute-t-il.

Ceux qui souhaiteront profiter de l’expérience dès l’ouverture pourront le faire sur réservation et en soirée seulement lors des deux premières semaines d’ouverture. Après, l’établissement sera ouvert au public à des plages horaires plus étendues. Le comptoir take-out, quant-à-lui, sera ouvert toute la semaine.

Sur les 100 M$ investis dans ce projet, près de 40 M$ ont été consacrés uniquement au District Gourmet.