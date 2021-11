Des assouplissements en vigueur dans les casinos du Québec

L’offre de jeu revient graduellement dans les casinos du Québec et il n’est désormais plus nécessaire de réserver avant de visiter un établissement, les casinos étant en mesure d’alléger certaines des mesures sanitaires, conformément aux récentes directives de la Santé publique.

La danse est ainsi de nouveau permise et les clients peuvent rester debout dans les bars. Le nombre de clients admis aux tables de jeu est également plus élevé. Les plexiglas (pare-haleine) seront retirés graduellement sur les tables de jeu et dans les aires de machines à sous, etc.

«Grâce à ces assouplissements, nous pouvons offrir à nos clients une expérience plus fluide et toujours divertissante. La santé et la sécurité du personnel comme de la clientèle demeurent notre priorité, et nous nous assurons de maintenir les plus hauts standards», a précisé par voie de communiqué Kevin Taylor, vice-président exécutif et chef de l’exploitation des casinos.

Certaines mesures vont cependant demeurer, comme l’obligation de présenter le passeport vaccinal et une pièce d’identité avec photo. Les visiteurs devront aussi porter un masque ou un couvre-visage à l’intérieur, sauf au moment de manger et de boire.

Les clients qui souhaitent se divertir dans les casinos du Québec le 31 décembre et le 1er janvier devront utiliser l’outil de réservation en ligne pour s’assurer d’avoir une place en casino.

Les assouplissements en vigueur sont les suivants:

• Retour graduel de l’offre de jeu (variable selon les casinos et l’achalandage);

• Danse permise;

• Possibilité de rester debout dans les bars;

• Augmentation du nombre de clients admis aux tables de jeu;

• Réouverture du Cabaret du Casino de Montréal et du Théâtre du Casino du Lac-Leamy;

• Fin du registre des clients à l’entrée des casinos;

• Retrait graduel des plexiglas (pare-haleine) sur les tables de jeu;

• Retrait de certains plexiglas dans les aires de machines à sous;

• Fin de la capacité d’accueil limitée;

• Retrait graduel des murs temporaires qui séparaient les casinos en secteurs distincts (Montréal et Lac-Leamy);

• Heures d’ouverture bonifiées (variables selon les casinos et les salons de jeux).