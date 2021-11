Domination européenne

On comprend les partisans des Maple Leafs de Toronto de voir Jack Campbell dans leur soupe. L’Américain de 29 ans impressionne, mais de façon générale, les gardiens européens s’affirment de plus en plus comme le groupe dominant.

En jetant un coup d’œil à notre classement hebdomadaire informatisé, on constate que Campbell trône au sommet, mais aussi que neuf des 15 premiers gardiens sont des Européens, soit Sergei Bobrovsky (2e), Frederik Andersen (3e), Ilya Sorokin (5e), Jacob Markström (6e), Igor Shesterkin (7e), Elvis Merzlikins (10e), Juuse Saros (11e), Robin Lehner (13e) et Andrei Vasilevskiy (14e).

On en arrive au même constat si l’on regarde les statistiques officielles de la LNH ou les analyses détaillées d’une entreprise spécialisée comme Clear Sight Analytics (CSA). C’est encore plus tranchant chez CSA, car 11 des 15 meilleurs gardiens sont européens, selon leurs données.

Marc-André Fleury est le titulaire du trophée Vézina, direz-vous, mais depuis 2012, les Européens ont capturé ce prestigieux trophée six fois sur dix, avec Henrik Lundqvist (2012), Sergei Bobrovsky (2013 et 2017), Tuukka Rask (2014), Pekka Rinne (2018) et Andrei Vasilevskiy (2019). La tendance est réelle.

Et les Québécois ?

Quant aux Québécois, il est difficile d’imaginer l’un des nôtres devenir candidat au Vézina dans les cinq prochaines années. Fleury et Jonathan Bernier sont en fin de carrière. Nos deux autres représentants dans la LNH, Samuel Montembeault ainsi que Zachary Fucale, sont des gardiens d’urgence. Louis Domingue, Jean-François Bérubé, Derek Baribeau et Olivier Rodrigue sont les seuls autres cerbères québécois évoluant régulièrement dans la Ligue américaine.

La bonne nouvelle, c’est que le nouveau directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, a certainement des solutions à proposer qui rapporteront à long terme.

Hart se replace

Chez les jeunes Nord-Américains, il y a tout de même quelques beaux espoirs. Après une saison difficile, Carter Hart (9e) se redresse chez les Flyers de Philadelphie et il semble que l’Albertain de 23 ans aura sa niche parmi l’élite de la profession, comme prévu. Du côté américain, Spencer Knight entame sa carrière et il n’a que 20 ans.

On parle beaucoup des Russes Igor Shesterkin (25 ans) et Ilya Sorokin (26 ans), et s’ils sont excellents, ils sont tout de même plus âgés que Hart et Knight.

Dommage pour Allen

La blessure à Jake Allen tombe mal. Jusqu’ici, son travail a été correct. On aurait aimé qu’il en fasse davantage, mais en général, il a accordé le nombre de buts pratiquement prévu pour la qualité des tirs qu’il a reçus, soit 36 buts anticipés, la moyenne étant de 35,44 dans son cas, selon CSA.

Dans les statistiques détaillées, Allen n’est habituellement ni très bon ni très mauvais. Il a été supérieur à la moyenne contre les retours de lancer en stoppant 20 sur 22, soit deux buts de moins qu’anticipé. Par contre, il a mal paru face aux échappées et il a cédé cinq fois en 15 occasions, soit deux buts de trop, dont celui de la victoire d’Adrian Kempe en prolongation contre les Kings de Los Angeles, le 9 novembre.

Incidemment, Jordan Binnington (17e) est parfait à ce chapitre, avec cinq arrêts en cinq incursions solitaires.

Andersen a concédé son premier but en échappée en fin de semaine, après avoir arrêté les sept premières de la saison.

Le spectacle Campbell

Le style explosif de Jack Campbell n’est pas sans rappeler celui de Curtis Joseph, qui a passé quatre belles saisons avec les Leafs, au tournant des années 2000. Toronto aura-t-il l’espace salarial pour payer Campbell adéquatement la saison prochaine ? À suivre.