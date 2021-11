Élections municipales: Marcel Leboeuf en politique

C’est par amour pour Mont-Saint-Hilaire, où il habite depuis 15 ans, que Marcel Leboeuf a décidé de se présenter comme conseiller municipal aux dernières élections. Le comédien a remporté son pari puisqu’il a été élu dans son district avec plus de 57 % des voix. « Je suis vraiment au service des citoyens », dit-il.

Marcel Leboeuf pensait depuis deux ou trois ans à faire le saut en politique. C’est en discutant avec Carole Blouin, du parti Mouvement citoyen, qu’il a décidé de se lancer.

« Dans mon coin, il y a de gros enjeux, dit-il. Mont-Saint-Hilaire a un cachet particulier, avec la montagne et la rivière. Mais c’est aussi une ville qui est enclavée. Il y a de gros projets de construction qui s’en viennent et on est déjà complet. Les infrastructures routières ne sont pas développées en fonction de recevoir tout ça. »

« Je n’ai rien à gagner comme comédien d’aller là. C’est sûr qu’il y a des gens qui vont me haïr. » –Marcel Leboeuf

C’est notamment pour protéger l’environnement et mettre un frein aux différents projets de développement de condos prévus prochainement que le comédien s’est présenté comme conseiller. Alors que tous ses collègues chez Mouvement Citoyen ont été battus, Marcel Leboeuf l’a emporté dans son district.

« Je pense que j’ai été élu parce que j’ai essayé de sauver un bout de patrimoine, dit-il. En 2006, j’avais entendu dire que le terrain qui appartenait au peintre Ozias Leduc allait devenir des condos. Je l’ai acheté et je me suis parti un petit vignoble. La Ville a aussi fait un musée Ozias-Leduc dans son ancienne maison. »

Partir du bon pied

Vendredi dernier, Marcel Leboeuf a été assermenté en compagnie des six candidats du parti adverse, Transition MSH. « Ça s’est super bien passé, dit-il. J’ai été vraiment bien accueilli par ces gens-là. On va partir sur un bon pied. »

Le politicien en herbe de 67 ans compte consacrer ses lundis à ses nouvelles tâches de conseiller. À Mont-Saint-Hilaire, un conseiller municipal gagne un peu plus de 25 000 $ annuellement.

« Je vais faire mon possible pour mon district, pour ma municipalité », dit celui qui poursuivra aussi ses activités comme comédien, dont son one-man-show – mis en scène par Luc Senay et coproduit par André Robitaille – qu’il a joué 45 fois dans les derniers mois.