[EN IMAGES] La Maison Tanguay 2022 enfin dévoilée

La 26e très attendue Maison Tanguay Novoclimat a été dévoilée, mardi matin, au lancement de la campagne de financement annuelle qui sera encore majoritairement virtuelle, en raison du succès sans précédent de l’édition 2021.

«L’an passé, on a fait un test avec la vente en ligne et ça été un grand succès, on a atteint un record de 3,2 M$ amassés pour les enfants handicapés», explique Olivier Tanguay, directeur général de la Fondation Maurice-Tanguay.

«Avec l’engouement général, et l’incroyable maison qu’on présente encore cette année, on pense pouvoir dépasser ce record!», ajoute-t-il.

Dès maintenant, les participants pourront se procurer des billets de 10$ (une chance), 20$ (trois chances) ou 100$ (20 chances) via le site web de la Fondation. Les quelque 150 organismes «ambassadeurs» et partenaires de l’organisation pourront également vendre des billets de 20$ au format papier à compter de jeudi.

«C’est la seule source de financement qu’on a en ce moment, dans le contexte de la pandémie. C’est pour ça qu’on espère encore une fois avoir le support de la population», lance M. Tanguay.

Un style populaire

Pour une troisième année consécutive, l’architecte Yves Deschênes a opté pour le style très actuel et populaire de la maison de ferme moderne. Cette dernière s’inspire des «vieilles fermes d’époque, mais traitée sous des lignes sobres et chaleureuses».

Composée en quelque sorte de quatre parties chapeautées tantôt d’une toiture à deux versants, tantôt d’un toit plat, la 26e Maison Tanguay sera aussi particulièrement lumineuse, avec ses innombrables fenêtres.

Le bâtiment propose deux niveaux de planchers et un plafond cathédrale qui couvre également une aire de vie extérieure. La demeure est d’ailleurs bâtie en fonction d’une dénivellation vers l’arrière, ce qui permet d’avoir accès à un rez-de-jardin au niveau inférieur.

«La maison a une architecture très éclatée [...] et l’utilisation de matériaux nobles à l’extérieur donne une touche d’originalité hors du commun», a fait savoir M. Deschênes, par communiqué.

Tirage

Comme chaque année, une quinzaine de finalistes seront tirés le 29 avril et le 9 septembre 2022. Le tirage final se déroulera en direct de l’émission Salut Bonjour week-end, sur les ondes de TVA, le 18 septembre.

Le grand gagnant aura le choix entre la Maison Fondation Maurice-Tanguay Novoclimat 2022, d’une valeur de plus de 600 000$, ou un montant forfaitaire de 500 000$.

Les finalistes qui ne remporteront pas le grand prix ne repartiront toutefois pas les mains vides puisqu’ils recevront chacun des prix de 5000$, explique Olivier Tanguay.

Les organismes et bénévoles qui souhaitent se joindre au réseau de vente de billets de la Fondation sont invités à écrire à fondation@tanguay.ca.