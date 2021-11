Enfin de nouveau chez Lotus

Ces dernières années, Lotus a connu son lot de difficultés. Après avoir survécu à quelques années de vaches maigres, le constructeur d'origine britannique semble en bien meilleure position depuis qu’il est la propriété du groupe chinois Geely.

Pour discuter de la situation actuelle de la marque ainsi que des produits à venir, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Bernard Durand, directeur des ventes chez Lotus John Scotti, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Un nouveau modèle pour relancer la marque

Au moment d’enregistrer l’émission, M. Durand était de retour d’un bref voyage à New-York au cours duquel il a pu voir de près la nouvelle Emira.

« Lotus a présenté au mois de juillet l’Emira qui sera disponible dès cet été. C’est le dernier véhicule Lotus avec un moteur à combustion. Les autres véhicules qui viendront dans le futur seront 100% électriques », explique M. Durand.

Il a rajouté que son châssis en aluminium extrudé est très similaire à celui de l’Evora, ajoutant avoir déjà accepté une soixantaine de dépôts de clients pour ce nouveau véhicule. « Il y a définitivement un engouement. Sur le plan visuel, elle est superbe », s'exclame-t-il. Quant à la motorisation, Lotus continue de faire appel à un V6 de 3,5 L provenant de chez Toyota. Un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L développé par Mercedes-AMG sera aussi proposé.

Dans sa version de base, la Lotus Emira sera offerte à partir de 96 800 $.

Un VUS qui se fait attendre

Contrairement à Porsche, Jaguar, Aston Martin et Lamborghini, Lotus a résisté jusqu’à présent à l’idée de commercialiser un VUS. Or, la situation pourrait changer sous peu. « Un VUS, c’est probablement le prochain modèle qui arrivera sur le marché. Avec les capacités de Geely, qui est aussi propriétaire de Volvo, on a accès à une grande étendue de plate-formes. On s’entend qu’il sera électrique puisque l’Emira sera la dernière voiture à moteur à combustion », commente M. Durand.

À cet effet, celui qui est en quelque sorte responsable de la marque pour la province du Québec mentionnait qu’il est prévu qu’un nouveau modèle s’ajoute chaque année au cours des années à venir suite à l’Emira et l’Evija.

Montée en flèche de la valeur des Elise et Exige

Les Lotus Elise et Exige continuent d’être appréciées par les amateurs de conduite, et ce, bien qu’elles ne soient plus en production. Leur diffusion limitée était limitée à l’époque et il n’est pas facile d’en dénicher un exemplaire à petit prix. En effet, leur valeur a considérablement augmenté au cours des dernières années.

« L’automne dernier, notre garage a racheté une Exige à un client. On lui a redonné exactement la même somme qu’il avait déboursée en 2007, soit 85 000 $. Et aujourd’hui, elle vaut aisément encore une dizaine de milliers de dollars supplémentaires », raconte M. Durand.

