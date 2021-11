ST-HILAIRE, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 novembre 2021, à l'âge de 85 ans et 10 mois, est décédé M. Raymond St-Hilaire, époux de dame Gabrielle Poulin, fils de feu Albert-Aimé St-Hilaire et de feu Simone Audet. Il demeurait à Sainte-Marie. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Anita (Aurélien Turmel), Martine, Martin (Cathy Boily), Marco (Linda St-Hilaire) et Annie (Yvan Cliche); ses petits-enfants : Lesley Turmel, Andréanne et Marie-Ève Lavoie, Alex et Laurie St-Hilaire, Jérémy, Lily-Rose et Mathieu St-Hilaire, Mélyna, Nathan, Émy et Amélya Cliche. Il était le frère de Madeleine (feu Athanase Drouin), Aline (feu Paul-Émile Picard), feu Doralis, feu Jean-Marc (feu Lise Gosselin), Yvon (Denise Sylvain), Donald (Céline Cloutier), Rosanne (Marc-André Marcoux), Lionel (Lise Boutin), feu Roger (Bernadette Gagné), Bruno (Huguette Martin) et Claude (Sylvie Laplante). Il était le beau-frère de Claude Poulin (feu Lyse Gagnon). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium la Maison funéraire Nouvelle Vie de Sainte-Marie : Jeudi, le 18 novembre de 19 h à 21 h 30, Vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier le personnel du Manoir Centre-Ville de Sainte-Marie ainsi que celui de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Crépuscule (774-G Rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie (Québec) G6E 0K6) : https://www.lecrepuscule.ca/