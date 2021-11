Façon de pallier la pénurie de personnel en santé

On lit et on entend dans les médias qu’il y a une grave pénurie de personnel dans le secteur de la santé. Pourquoi ne pas utiliser les étudiants(es) en médecine pour servir durant leurs temps libres ? Une infirmière aux études pourrait par exemple contribuer une partie de son temps disponible pour soutenir le personnel régulier.

En plus d’être rémunérée pour son travail, elle accumulerait de l’expérience dans la fonction qu’elle s’apprête à exercer. On pourrait même reconnaître ces stages dans son diplôme d’étude. Un tel exercice jouerait un double rôle : aider le milieu de la santé et fournir un support financier aux étudiants(es)

G.F.

Dès octobre 2020 les journaux signalaient que tout était mis en œuvre pour que des étudiants(es) en sciences infirmières puissent de nouveau aller prêter main forte au milieu de la santé. Ce qu’ils et elles avaient déjà fait lors de la première vague. Espérons que ça puisse devenir une habitude, pour toutes les bonnes raisons que vous avancez.