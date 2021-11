Forte demande pour les fatbikes, skis de fond, planches à neige et compagnie

Avec le froid qui s'installe tranquillement, la folie pour les sports d'hiver est palpable dans les commerces de plein air.

Déjà les clients sont au rendez-vous et heureusement les commerçants pourront répondre à la demande s’ils avaient réussi à se prendre un peu d'avance.

«Ça continue de plus belle cette année pour le «fatbike», c'est complètement fou! On a une centaine de vélos qui entrent et ils sont 95 % déjà vendus», a expliqué le propriétaire de la boutique VO2, Dominic Piché.

Il n'y a pas que le vélo qui gagne en popularité. «Si j'avais à te donner un pourcentage, c'est 30 % d'augmentation au niveau des sports de glisse, le ski de fond, hors route, la planche à neige», a confirmé le responsable de la boutique Ultraviolet, Jean-Philippe Fortin.

Et les fabricants, eux aussi, ont dû revoir leurs habitudes d'achat. «Leur modèle de fonctionnement a changé. Ils passent des précommandes, deux ans d'avance. On a fait nos commandes pour les vélos, 2023, 2024. L'industrie a changé et le mode de consommation aussi», a affirmé le propriétaire de la boutique VO2.

Certains commerçants ont contré cette difficulté d'approvisionnement en misant sur les produits locaux comme cette paire de skis faite au Québec. «Il y a des compagnies québécoises qui se sont démarquées. Je pense à Xabilibu, Ferreol... il n'y a pas de délais d'importation, on reçoit le matériel rapidement», a affirmé le copropriétaire de la boutique Hors-Circuits, Raphaël Champagne.

«Ça fait déjà des années qu'on fait affaire avec des compagnies québécoises surtout dans le vêtement. Effectivement, c'est plus facile pour la livraison», a expliqué le responsable de la boutique Ultraviolet.