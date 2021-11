Il y a substances... et substances

Les Québécois sont bons et bonasses. Le cœur sur la main surtout quand c’est le gouvernement qui paye. Parce que le gouvernement, c’est toujours les autres.

Les Québécois sont bons. Ils ont donc accueilli avec générosité les efforts de Jonathan Drouin et de Carey Price pour se sortir du pétrin.

Dans le cas de Price, c’est plus clair. Il est allé dans une clinique de désintoxication pendant une trentaine de jours pour tenter de se sevrer d’une dépendance à des substances.

Vous vous rappelez comment le Canadien et Angela Price ont tenté d’envoyer tout le monde dans le champ en parlant de santé mentale ?

Tout le monde, effectivement, est pour la santé mentale. On espère tous que les gens seront bien dans leur peau. Et dans leur tête.

Mais la vérité toute crue, c’est que Price avait besoin d’aide pour tenter de venir à bout d’une dépendance.

Et j’espère pour lui et les siens que la lutte qu’il a entreprise et qui durera toute une vie se passera bien et qu’il gagnera, un jour à la fois.

Pas toutes pareilles

À part le Canadien, la Ligue nationale et Carey Price lui-même, on ne connaît pas ces substances qui faisaient de la vie du gardien un enfer sur terre. En général, on parle d’alcool, de pain killers ou de cocaïne. Dans certains cas, l’accro tente de déjouer la dépendance par le gambling. On en connaît tous.

Tout ce qui suit ne concerne pas directement Carey Price. Je le répète, à part la LNH, le CH et Price et ses médecins, on ne connaît pas les substances dont a parlé le numéro 31.

Mais j’ai sursauté en entendant des confrères déclarer sérieusement que les substances étaient toutes pareilles et qu’il ne fallait pas faire de différence entre elles.

Ce n’est pas vrai. On peut malheureusement être alcoolique et dépendant. Ça semble être le cas de Bob Murray, ex-DG des Ducks d’Anaheim.

Mais on est accro à une substance légale qu’on achète au bar, dans un dépanneur ou dans une SAQ. En fait, l’argent versé pour son alcool sert à payer le salaire d’une infirmière quelque part au Québec.

LE CRIME ORGANISé

Les accros aux médicaments obtiennent leurs pilules grâce à des ordonnances données par des médecins complaisants ou des pharmaciens incompétents. Mais dans la majorité des cas, même si les dommages sont énormes et font vivre l’enfer en sevrage, l’athlète n’est pas obligé d’aller dans la rue pour avoir son pain killer.

Mais la drogue à la mode dans le sport professionnel, la drogue qui fait peur au baseball majeur depuis 50 ans, à la NBA, à la LNH, c’est la cocaïne.

Et l’on n’achète pas son 100 grammes de coke au Walmart du coin. On l’achète d’un pusher qui, lui, s’alimente auprès de son dealer. Et en franchissant une couple d’étages dans la hiérarchie des revendeurs, on reste toujours dans le cœur du crime organisé. Hells ou mafia. L’argent de la coke est recyclé par des prostituées, des danseuses ou de faux joueurs qui blanchissent l’argent dans les casinos ou les sites de gambling virtuels.

Parfois même en ouvrant des restaurants à Saint-Sauveur...

C’est pour ça qu’il y a substances et substances.

L’AIDE DE LA LNH

Pourquoi pensez-vous que la Ligue nationale a instauré un système d’accueil pour les joueurs aux prises avec un problème de consommation de « substances » ?

Pour le bien du joueur et de sa famille ? Pour que les enfants aient droit à un papa bien dans sa peau ? Ben oui, chose. C’est vrai dans le monde des Calinours et des lapins. Dans la vraie vie, la LNH, la NBA, la NFL et le baseball majeur veulent accueillir l’accro pour l’aider, bien entendu, puisque son équipe et la ligue y gagnent en cas de succès, mais surtout pour obtenir les informations et arriver à contrôler une épidémie. Pour essayer de neutraliser les pushers, les dealers et les marchands autour d’une équipe donnée.

Parce que n’oubliez pas que l’athlète dépendant a besoin de sa dose au Minnesota, à Toronto, à Dallas ou à Philadelphie. Ça veut dire que, toutes les fois, il finit par acheter du crime organisé. On n’en sort pas. Sinon, ça voudrait dire que l’accro commettrait un crime fédéral en franchissant la frontière avec son stock.

Allez lire la confession de Brent Sopel, un ancien du Canadien, juste un an avant Brandon Prust. Il était rendu à acheter sa coke au kilo. À l’époque, c’était environ 45 000 $. Depuis, grâce à la pandémie, le kilo a touché les 75 000 $. Ça prend de gros contrats.

L’ESPOIR DE LA VIE

Les partisans n’ont pas à connaître tous les détails de la vie de leurs favoris. Ni les médias, par ailleurs. Même si les vraies informations finissent par circuler sous la couverte.

Il est légitime de se réjouir pour les efforts d’un Carey Price et de tous les autres athlètes aux prises avec des dépendances qui nécessitent des sevrages sévères avec des professionnels.

Mais il faut rester conscient que la route vers une vie sans dépendance est longue, pénible et tortueuse. Que ce soit l’alcool, les médicaments ou la cocaïne et les drogues dites récréatives.

C’est chaque jour. Chaque bar est une tentation. Chaque émotion peut être un piège.

L’admiration, c’est dans ce 24 heures à la fois qu’elle doit se loger.

La coupe est loin.